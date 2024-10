Le nouveau téléphone d’Oppo dispose d’un bouton d’appareil photo de type iPhone 16

Le nouveau téléphone phare d’Oppo dispose d’un déclencheur similaire à celui qu’Apple a lancé avec la série iPhone 16. Le nouveau Find X8 Pro fait partie d’une série phare de deux membres, qu’Oppo a dévoilée jeudi dans sa Chine natale avant une sortie internationale imminente.

Le Find X8 d’entrée de gamme commence à 4 199 yuans, soit environ 590 $, tandis que le Find X8 Pro commence à 5 299 yuans, ce qui équivaut à environ 745 $. (Les prix internationaux devraient varier selon le pays ou la région.)

Le Find X8 Pro haut de gamme dispose du nouveau bouton d’obturation ainsi que d’une gamme de fonctionnalités phares de 2024. Il dispose d’un écran de 6,78 pouces, fonctionne sur la dernière puce Dimensity 9400 de Mediatek et contient une énorme batterie de 5 910 mAh prenant en charge une charge filaire de 80 watts et une charge sans fil de 50 watts.

L’un des principaux arguments de vente de la série Find X réside dans ses appareils photo, et les téléphones Find X8 semblent s’appuyer sur cette réputation, du moins sur le papier. Le Find X8 Pro dispose d’un module appareil photo de marque Hasselblad, qui abrite quatre appareils photo de 50 mégapixels, dont deux sont dotés de téléobjectifs à zoom optique 6x et 3x.

Le Find X8 Pro d’Oppo est armé d’un module caméra Hasselblad. Oppo/Capture d’écran par Sareena Dayaram/CNET

Même si Oppo n’est peut-être pas un nom connu à l’échelle mondiale comme Apple ou Samsung, la société chinoise est l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde. Selon le cabinet d’études, le Société internationale de données, Oppo détenait près de 9 % de la part de marché mondiale des smartphones en 2023, avec des livraisons estimées à plus de 103 millions d’unités pour cette année-là.

Lors de son lancement, Oppo a démontré la capacité de l’appareil photo à prendre des photos d’objets en mouvement. Un présentateur a utilisé l’un des nouveaux téléphones d’Oppo pour prendre une photo d’un chien sautant sur scène, puis a comparé la photo à celle prise par l’iPhone 16 Pro.

Oppo a comparé une photo prise sur iPhone d’un chien sauteur avec une photo prise sur l’un de ses nouveaux téléphones Find X8. Oppo/Capture d’écran par Sareena Dayaram/CNET

Le Find X8 Pro dispose également d’un nouveau bouton matériel, similaire au bouton de contrôle de l’appareil photo de l’iPhone 16. Il est sensible à la pression et vous permet de prendre des photos et de zoomer et dézoomer sur les photos. Le X8 Pro dispose également d’un curseur d’alerte, qui est un commutateur matériel popularisé par OnePlus (une filiale d’Oppo) sur ses téléphones qui permet de basculer facilement entre les modes sonnerie, silencieux et vibreur.

Comme prévu, Oppo a également souligné les fonctionnalités d’IA des appareils. Outre les outils d’IA qui suppriment l’éblouissement des images, Oppo a présenté une fonctionnalité similaire à Google Lens ou à la fonction de recherche visuelle de l’iPhone, dans laquelle vous pouvez prendre une photo de votre environnement, dire un point de repère, puis avec une invite, l’IA du Find X8 Pro le fera. crachez une description ou des informations contextuelles sur l’image.

« Dans n’importe quelle interface, vous pouvez facilement appeler l’IA en appuyant simplement sur le bouton d’alimentation », une traduction Google de Site Web en chinois d’Oppo dit. « Vous pouvez demander tout ce qui est à l’écran. Identifiez les sites pittoresques, reconnaissez les animaux, recherchez des questions, naviguez, résumez. »

Oppo n’a pas lancé de série de téléphones Find X à l’échelle internationale depuis la série Find X5. Le calendrier du lancement international de la série Find X8 n’est pas encore confirmé, mais la rumeur dit que cela se produirait cette année.