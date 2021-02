La branche de jeu appartenant à Xiaomi, Black Shark, se prépare à lancer au moins deux nouveaux téléphones, comme en témoignent les documents de TENAA. Nous avons déjà repéré un appareil avec le numéro de modèle KSR-A0 et certaines caractéristiques clés, et aujourd’hui un autre, appelé PRS-A0, était répertorié, avec des photos.

Le nouveau téléphone a le logo Black Shark à l’arrière, mais il est probable qu’il ait un écran LCD car on peut voir un scanner d’empreintes digitales sur le côté et non sous le panneau avant.











Xiaomi Black Shark PRS-A0

À première vue, le PRS-A0 est probablement un Black Shark 4 vanille. Il a toujours la bascule de volume sur le côté gauche et deux boutons d’épaule sur le côté droit. L’écran aura également une encoche en forme de goutte d’eau – une solution qui polarise toujours les fans de smartphones du monde entier.

À l’arrière, on peut voir un design relativement simple et trois caméras alignées horizontalement, ainsi qu’un minuscule flash LED. La conception n’a rien de tape-à-l’œil, partant de l’hypothèse que ce n’est peut-être pas un produit phare approprié – Black Shark pourrait suivre iQOO et introduire une option plus abordable dans son portefeuille de jeux.

