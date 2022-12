Le nouveau téléphone à clapet d’Oppo devrait devenir mondial

Oppo a levé le rideau jeudi sur son premier téléphone à clapet qui devrait être lancé sur les marchés internationaux l’année prochaine. La société a présenté la version chinoise de son téléphone Find N2 Flip aux côtés de son dernier téléphone pliable de style livre appelé Find N2. Le Find N2 Flip commence à environ 860 $ lorsqu’il est converti à partir de son prix en Chine de 5999 yuans. Les prix internationaux devraient être révélés lors du lancement mondial officiel l’année prochaine.

La caractéristique remarquable du Find N2 Flip est la conception de l’écran de couverture, qui a une orientation verticale par opposition à la conception horizontale de son plus grand rival, le Galaxy Z Flip 4 de Samsung. Cet écran externe mesure 3,26 pouces de diagonale, ce qui est nettement plus grand que celui de 1,9 pouces trouvé sur le Z Flip 4. Oppo a également montré comment cet écran extérieur peut être utilisé comme viseur pour l’appareil photo, en plus d’afficher des notifications.

Le deuxième écran prend la forme d’un panneau AMOLED de 6,8 pouces. Oppo dit qu’il a un revêtement en verre ultra-mince qui devrait aider à la durabilité. Selon la société, Find N2 Flip a été testé pour 400 000 plis. Cet écran intérieur abrite également une découpe perforée pour la caméra frontale de 32 mégapixels. Le module de caméra arrière se compose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels et d’un ultra-large de 8 mégapixels. Le Find N2 Flip est également doté d’un processeur MediaTek Dimensity 9000 Plus, d’une batterie de 4 300 mAh, qui peut être chargée rapidement jusqu’à 44 W.