Le nouveau teaser ‘Joker 2’ confirme que Lady Gaga jouera aux côtés de Joaquin Phoenix

Un jour après que Warner Bros. a confirmé que la suite de Joker sortira le 4 octobre 2024, un teaser pour le prochain film posté sur les réseaux sociaux Jeudi a révélé que Lady Gaga jouera aux côtés de Joaquin Phoenix.

Le teaser de 18 secondes montre des silhouettes du Joker de Phoenix dansant aux côtés d’une Gaga vêtue d’une robe, tandis que l’interprétation de Fred Astaire de Cheek to Cheek joue en arrière-plan. La vidéo se termine par le rire effrayant du Joker de Phoenix alors que la date de sortie et le titre du 4 octobre, Folie a Deux, sont révélés. Ce titre avait déjà été confirmé en juin par le réalisateur Todd Phillips dans une publication Instagram.

Bien que rien d’officiel ne soit connu sur le rôle de Gaga, sa silhouette dans le teaser semble présenter un contour de tatouage de cœur, l’une des caractéristiques les plus emblématiques du personnage de Harley Quinn de Margot Robbie. Cela fait suite aux précédents reportages du Hollywood Reporter que Lady Gaga pourrait rejoindre le projet en tant que Harley Quinn.

La suite de Joker devrait sortir exactement cinq ans après la premier film Jokermettant en vedette Phoenix dans le rôle d’Arther Fleck, a fait ses débuts le 4 octobre 2019.

Le film Joker 2019 a vu Phoenix remporte un Oscar pour sa représentation du personnage tordu de DC, le film rapportant plus d’un milliard de dollars au box-office mondial. Lady Gaga a été nominée pour la meilleure actrice et Oscar de la meilleure chanson originale pour sa performance dans le film de 2018 A Star is Born.

Pas encore de mot officiel sur ce que la suite couvrira, mais la dernière fois que nous avons vu Fleck, il marchait dans un couloir d’Arkham Asylum, laissant une traînée d’empreintes sanglantes. La production du film débutera en décembre, selon Date limite.