Le nouveau teaser GT Neo5 de Realme montre une lumière LED violette à l’arrière

Realme lance le GT Neo5 avec une charge de 240 W le 9 février et se prépare déjà pour l’événement avec une série de teasers. Une bande-annonce de 8 secondes a présenté la conception de la caméra, confirmant trois tireurs sur une île carrée et ce qui semble être une lumière LED violette sur le côté.





La marque a également partagé des détails sur la charge rapide. Il impliquera un adaptateur GaN et un câble 12A, avec trois pompes de charge séparées pour la conception à 10 cellules. TUV Rheinland a certifié que la batterie était sûre et Realme a affirmé que 30 secondes de charge suffiraient pour 2 heures de temps de conversation.

En outre, la batterie est censée effectuer 1 600 cycles complets de charge et de décharge sans perdre plus de 20 % de sa capacité, soit le double de la norme industrielle de 800 cycles.













Teasers de charge Realme GT Neo5

Le téléphone devrait avoir un appareil photo principal de 50MP avec un capteur Sony IMX890 et OIS. Il pourrait être alimenté par un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, bien que des rumeurs suggèrent qu’un Dimensity 8200 est également en préparation pour une alternative moins chère avec une charge “plus lente” de 150 W. Il reste plus d’une semaine avant le lancement officiel, et nous nous attendons à ce que Realme publie plus de teasers dans les jours précédant l’événement.

