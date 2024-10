Le nouveau teaser d’Oppo met en évidence le savoir-faire de l’anneau de caméra du Find X8

Oppo dévoile la série Find X8 le 24 octobre et, avant ce jour, la société continue de taquiner ses prochains appareils. Suite à une révélation de conception il y a quelques jours, nous pouvons maintenant jeter un œil aux détails complexes de l’anneau de la caméra du Find X8.

Nous recherchons la précision, le savoir-faire et le souci du détail dans le développement de chaque appareil OPPO. Pouvez-vous reconnaître celui-ci ? 😉 pic.twitter.com/JWuXEs7GM4 -Billy Zhang (@BillyZhangOPPO) 18 octobre 2024

Comme vous pouvez le voir, le but ici est de mettre en évidence « la précision, le savoir-faire et l’attention aux détails » qu’Oppo met dans le développement de chaque appareil.

Cela ressemble un peu à une lunette de montre, si vous nous le demandez. C’est vraiment joli et captera probablement la lumière de manière très intéressante, donnant une impression très dynamique dans la vraie vie.

Le Find X8 aura un écran de 6,59 pouces, tandis que le Pro aura un panneau de 6,78 pouces. Le premier mesure 7,84 mm d’épaisseur et pèse 193 g, tandis que le second mesure 8,24 mm d’épaisseur et pèse 215 g. Le duo sera rejoint lors de l’événement de la semaine prochaine. par les écouteurs Oppo Enco X3 TWS et la tablette Pad 3 Pro.