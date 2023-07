Le nouveau teaser de Honor Magic V2 fait son apparition

Avec le lancement du Honor Magic V2 prévu pour le 12 juillet, nous avons enfin reçu notre premier teaser pour le prochain pliable. L’appareil se positionne comme le prochain saut dans les téléphones mobiles à côté d’un smartphone et d’un téléphone de base. Le titre de l’affiche se lit « Du progrès à l’évolution ». Le PDG de Honor, George Zhao, a déjà proclamé que Magic V2 « révolutionnera l’expérience pliable », nous pouvons donc nous attendre à des changements majeurs par rapport aux Magic Vs.

Magic V2 devrait obtenir un écran principal LTPO AMOLED amélioré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une gradation PWM haute fréquence. L’appareil sera dans deux configurations de chipset – une avec un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et une plus chère dotée du dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2. Les deux versions seront disponibles avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh avec une charge sans fil de 50 W. Nous verrons sûrement plus de teasers et de spécifications pour le Magic V2 dans les prochains jours, alors gardez un œil sur notre page d’accueil.