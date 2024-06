Un nouveau teaser diffusé samedi pour Deadpool et Wolverine a accompli sa mission. On parle du film, notamment d’une paire de jambes que l’on voit un instant dans l’un des plans.

Les fans pensent que les jambes annoncent l’arrivée de Lady Deadpool, qui vient d’un univers alternatif.

Le bref plan arrive vers les 30 secondes. « Je suis sur le point de perdre tout ce qui m’a toujours tenu à cœur », déclare Ryan Reynolds/Deadpool en voix off. On voit ensuite une paire de jambes marchant dans un costume Deadpool rouge et noir, mais le reste du corps n’est pas montré.

Certains pensent que s’il s’agit de Lady Deadpool, le personnage serait joué par Blake Lively, marié à Ryan Reynolds.

Deadpool et Wolverine arrive en salles le 26 juillet. Regardez le teaser ci-dessus.