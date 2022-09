Le nouveau taxi volant effectue son premier vol d’essai. American Airlines en a 250 en précommande

Le VX4 Flying Taxi, un nouvel avion à courte distance capable de transporter quatre passagers jusqu’à 100 miles à plus de 200 mph, a effectué lundi son premier vol d’essai piloté à grande échelle, selon un communiqué de presse de la société mère Vertical Aerospace.

Le vol a duré environ 10 minutes et a été effectué à l’intérieur d’un hangar, mais des vols plus longs à des altitudes plus élevées sont prévus avant que l’avion ne soit libéré pour un usage commercial.

C’est une bonne nouvelle pour American Airlines, puisque la compagnie a accepté l’an dernier de acheter 250 avions VX4 et les employer pour transporter les passagers vers et depuis les aéroports d’ici 2025. American a investi 25 millions de dollars dans Vertical Aerospace. Le mois dernier, United Airlines a également fait une Paiement avant livraison de 10 millions de dollars avec Archer Aviation pour 100 taxis volants électriques.

Complémentaire à l’investissement dans les déplacements rapides et courts, American Airlines a également récemment accepté d’acheter 20 avions supersoniques pour les vols transocéaniques à grande vitesse. United Airlines aurait accepté d’acheter 15 du même avion. L’avion supersonique devrait arriver sur les pistes commerciales en 2029, quatre ans après que le VX4 Flying Taxi devrait transporter ses premiers passagers.

On ne sait pas encore quels aéroports peuvent voir le nouvel avion ou combien un vol peut vous coûter. American Airlines n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.