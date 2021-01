Chrissy Teigen prouve qu’elle et John legend ont toujours le dos l’un de l’autre.

L’homme de 35 ans Bataille de synchronisation labiale co-animateur a publié une vidéo sur Instagram le mardi 12 janvier, elle-même se fait tatouer la ligne de titre de la chanson de son mari « Ooh Laa » le long de sa colonne vertébrale.

L’œuvre a été réalisée par Pierre d’hiver et comporte les mots manuscrits « ooooh laaaa » courant sur le côté dans son dos.

La vidéo de Chrissy comprend la réaction de John à la révélation du tatouage alors qu’il s’est exclamé: « Oh, mon dieu, c’est cool! »

Lorsque le lauréat de l’EGOT a ensuite demandé à sa femme de se souvenir de la première fois qu’elle avait entendu l’air romantique inclus sur son album 2020 nominé aux Grammy Awards Plus grand amour, elle semblait perplexe.

«Je me souviens de la première fois que j’ai entendu ‘All of Me’, je me souviens de la première fois que j’ai entendu, honnêtement, la plupart de vos chansons», a-t-elle déclaré dans les images. « Mais pas celui-là. »

John a taquiné timidement que les deux étaient dans la chambre à ce moment-là, ce qui ne semblait pas sonner la cloche pour sa femme, alors il a ajouté de manière suggestive: « Nous avons dû le tester, nous assurer que cela fonctionnait. Cela fonctionnait. Nous en fait l’a joué en boucle la première fois. … C’était un bon déclencheur de conversation. «