Le nouveau tatouage de Priyanka Chopra parle d’amour pour ses amis à fourrure – Diana, Gino et Panda ! | Nouvelles des gens

New Delhi : Priyanka Chopra, qui est actuellement à Londres pour le tournage de sa prochaine série Amazon Prime ‘Citadel’ a enfin un nouveau tatouage.

PeeCee, qui est une passionnée des chiens, ne manque aucune occasion de montrer son amour pour ses amis à fourrure. Afin de les faire se sentir très spéciaux, elle a eu trois pattes encrées juste au-dessus de sa cheville droite – Diana, Gino et Panda.

Partageant une petite vidéo dans son histoire Instagram, elle a écrit : « Ongles d’été, tatouage d’été » avec un emoji en forme de cœur.

Sur la photo, on peut voir ses ongles fraîchement faits avec trois jolies petites pattes.

Plus tôt, Priyanka s’est fait un autre tatouage en 2012. Elle s’est fait tatouer « la petite fille à papa » sur son poignet droit. C’était en l’honneur de son défunt père, le Dr Ashok Chopra, qui était très cher à l’actrice et elle l’a fait juste un an avant sa mort après avoir lutté contre un cancer.

Le tatouage est devenu très populaire parmi ses fans alors qu’elle en parlait partout où elle allait. Elle en a même parlé dans ses mémoires, « Unfinished » et a également partagé qu’elle l’avait fait à Ibiza, en Espagne.

Actuellement, ses trois animaux de compagnie sont à Londres, car l’actrice peut souvent être vue en train de partager de jolies photos d’eux sur son compte Instagram.

Pour les non avertis, Diana, Gino et Panda ont également leurs poignées Instagram personnelles, qui sont entièrement gérées par la magnifique actrice.

Côté travail, Priyanka est actuellement à Londres, pour tourner pour son prochain spectacle ‘Citadelle’. Le projet soutenu par Amazon est dirigé par les frères Russo. La star de « Game of Thrones » Richard Madden en fait également partie. Elle sera également vue dans Matrix 4.