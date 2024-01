Le nouveau système proposé pour classifier la maladie de Parkinson « change la donne »

Les scientifiques ont proposé une nouvelle façon de classer la maladie de Parkinson en fonction des changements biologiques associés à la maladie.

« Sans examiner la biologie, vous ne pouvez pas obtenir de réponses. Et sans réponses, nous n’aurons pas de percées indispensables dans la maladie de Parkinson », a déclaré Anthony Lang, MD, chercheur au Krembil Brain Institute au Canada, co-auteur de l’article décrivant la méthode, dans un communiqué. communiqué de presse. « Ce nouveau système de classification et le futur projet de recherche qu’il inspirera constituent l’une des choses les plus passionnantes sur lesquelles j’ai travaillé au cours de ma carrière. »

Lang et ses collègues ont décrit leur système de classification dans La neurologie du Lancetdans un article intitulé «Une classification biologique de la maladie de Parkinson : les critères diagnostiques de la recherche SynNeurGe.»

Une nouvelle classification pourrait faire progresser le développement de thérapies modificatrices de la maladie

“L’utilisation d’une classification biologique permettra des progrès dans la recherche fondamentale et clinique, et rapprochera le domaine de la médecine de précision nécessaire au développement de thérapies modificatrices de la maladie”, ont écrit les scientifiques.

La maladie de Parkinson est actuellement diagnostiquée selon que le patient présente ou non des signes et symptômes évocateurs de la maladie. Cette méthode présente de nombreux inconvénients notables : elle n’est pas très objective et signifie également que la maladie de Parkinson ne peut être diagnostiquée que lorsque le patient a déjà subi des lésions cérébrales suffisamment importantes pour provoquer des différences notables à l’examen.

“Nous savons que la maladie de Parkinson existe dans le cerveau pendant une à deux décennies, voire plus, avant que les manifestations cliniques ne se manifestent”, a déclaré Lang. « Nous pensons donc que la recherche actuelle doit être guidée par les déterminants biologiques de la maladie, plutôt que par des descriptions cliniques limitées de ses signes et symptômes. »

« Nous avons besoin d’une manière radicalement différente d’envisager cette maladie », a-t-il ajouté.

Le nouveau modèle des scientifiques classe les patients en fonction de la présence ou de l’absence de trois types de changements biologiques observés chez de nombreuses personnes atteintes de la maladie de Parkinson, mais pas chez toutes : premièrement, si l’individu présente ou non des amas de protéine alpha-synucléine dans le cerveau ; deuxièmement, la présence ou l’absence de neurodégénérescence détectable (mort des cellules cérébrales) ; et troisièmement, la présence ou l’absence de mutations génétiques associées à la maladie de Parkinson.

L’équipe a baptisé ce modèle de classification en trois étapes SynNeurGe (prononcé « synergie »). Les chercheurs espèrent que ce modèle permettra de classer plus précisément les sous-types de la maladie de Parkinson et de mieux refléter les causes sous-jacentes de la maladie.

Le modèle offre « une vision beaucoup plus large et plus holistique de la maladie »

« Nous devons reconnaître que la maladie de Parkinson peut différer considérablement d’un patient à l’autre. Nous ne sommes pas confrontés à un seul trouble », a déclaré Lang. « Notre modèle offre une vision beaucoup plus large et holistique de la maladie et de ses causes. »

Une meilleure classification de la biologie sous-jacente pourrait également contribuer à ouvrir la voie à des stratégies de traitement plus ciblées.

“La capacité d’adapter les traitements s’améliore lorsque vous pouvez identifier exactement ce qui se passe chez un patient spécifique comme moi”, a déclaré Hugh Johnston, qui vit avec la maladie de Parkinson et est président fondateur du conseil consultatif des patients atteints de troubles du mouvement du Kremblin.

“Cette nouvelle façon de penser est ce que nous attendions”, a ajouté Johnston. “Cela change la donne.”