Le nouveau système d’IA de Meta et l’activité secrète des médias sociaux chinois

Les nouvelles: Meta mise sur l’IA open source. La société a dévoilé LLaMA 2, son premier grand modèle de langage accessible à tous, gratuitement. Il publie également une version du modèle d’IA que les gens peuvent intégrer dans des chatbots de style ChatGPT.

Pourquoi est-ce important: L’idée est qu’en libérant le modèle dans la nature et en laissant les développeurs et les entreprises le bricoler, Meta tirera des leçons importantes sur la façon de rendre ses modèles plus sûrs, moins biaisés et plus efficaces.

Mais… De nombreuses mises en garde demeurent. Meta ne divulgue pas d’informations sur l’ensemble de données qu’il a utilisé pour former LLaMA 2, et il crache toujours un langage offensant, nuisible et autrement problématique, tout comme les modèles rivaux. Meta ne peut pas non plus garantir qu’il n’inclut pas d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou de données personnelles, selon un document de recherche de l’entreprise partagé exclusivement avec MIT Technology Review. Lire l’histoire complète.

—Melissa Heikkila

Repérer les comptes sociaux des médias d’État chinois continue d’être un défi

Ce n’est un secret pour personne que les médias publics chinois sont actifs sur les plateformes sociales occidentales. Mais parfois, ils adoptent une approche secrète et s’éloignent de la Chine, peut-être pour atteindre un public moins méfiant.

Il a été constaté que de telles opérations ciblaient les utilisateurs chinois et anglophones dans le passé. Maintenant, une étude publiée la semaine dernière a découvert un autre réseau de comptes Twitter qui semble obscurcir ses liens avec la Chine – et cette fois, il est composé de comptes d’information en espagnol ciblant l’Amérique latine. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang