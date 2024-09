Le nouveau système d’exploitation d’Apple Vision Pro élargit subtilement le potentiel du casque

J’ai subi une opération chirurgicale cet été et, tout au long de ma convalescence, j’ai utilisé régulièrement deux gadgets : Les Ray-Ban de Meta pour des appels et une écoute de musique faciles, et Vision Pro d’Apple pour m’évader dans les films. Pour ce dernier, j’ai utilisé une version développeur de VisionOS 2 avec des fonctionnalités désormais disponibles pour tout le monde sur le casque de réalité mixte. Ceux qui en ont un apprécieront quelques changements subtils qui rendent son utilisation un peu plus intéressante. Je dis « un peu » car le Vision Pro est toujours, bien qu’avancé, un casque limité dans ce qu’il peut faire.

L’utilisation de nouveaux gestes de la main par VisionOS 2 est fantastique

Apple part du principe que vous ferez tout sur Vison Pro avec vos yeux et vos mains. Et le suivi des yeux et des mains intégré est si bon que c’est en grande partie vrai. Le dernier système d’exploitation ajoute également des interfaces de tableau de bord qui apparaissent directement au-dessus de vos mains, ce qui leur donne l’impression d’être des tableaux de bord contextuels. Meta propose ce système depuis des années sur son casque Quest, mais l’interprétation d’Apple sur ces fonctionnalités semble remarquablement fluide et rapide.

Lorsque je tourne ma main vers le haut, une icône en forme de cercle flottant apparaît et la grille des applications s’ouvre lorsque je tape du doigt. C’est plus rapide et plus facile que d’appuyer sur le bouton Digital Crown situé sur le dessus du Vision Pro, comme je le faisais auparavant.

Voyez, voilà mon horloge pop-up avec des widgets de volume et de contrôle. Capture d’écran de Scott Stein/CNET

En retournant ma main, un widget de centre de contrôle apparaît, que j’apprécie encore plus. Il remplace le point flottant étrange qui se trouve en haut de l’écran du casque (et qui apparaît encore de temps en temps). En le supprimant, je n’ai plus d’interruptions étranges dans mon champ de vision. Le widget affiche également l’heure, comme une horloge. Les problèmes de type « quelle heure est-il ? » dans le Vision Pro sont instantanément résolus.

Le widget affiche également l’autonomie de la batterie, le niveau de volume et la connexion Wi-Fi. En tapotant mes doigts, un sous-menu s’affiche pour d’autres paramètres de contrôle, comme la connexion à mon Mac en tant qu’écran virtuel ou la vérification des notifications. En appuyant, en maintenant et en faisant glisser, j’ajuste le volume, ce qui m’évite un autre déplacement de la Digital Crown.

C’est tellement bon et si simple que j’en veux plus. Je veux contrôler tout Vision Pro via des sous-gestes simples dans ce mode, en évitant de chercher dans de plus grandes grilles d’applications et de menus. Cela pourrait arriver – et devrait arriver.

Mon clavier peut désormais flotter sur la plage. Capture d’écran de Scott Stein/CNET

Les claviers fonctionnent lorsque vous êtes dans des environnements immersifs

Meta a été le premier à reconnaître les claviers et à les faire émerger dans la réalité virtuelle, et j’ai adoré ça à l’époque. Le casque d’Apple est désormais doté d’une détection automatique standard d’un clavier Mac ou Bluetooth dans des environnements immersifs ; je peux voir clairement mes mains et le clavier lorsque je suis entouré de plages plus belles que mon bureau encombré. Je peux écrire plus facilement dans un environnement paisible.

Conversion de photos 3D : le plaisir du FOMO

Il m’arrive de ne pas filmer de clips vidéo 3D avec l’iPhone 15 Pro, et je me rends compte ensuite que mes souvenirs ne sont pas compatibles 3D pour pouvoir les visionner plus tard avec le Vision Pro. Toute ma bibliothèque de photos et de vidéos est également gênée par ce problème. Apple dispose d’une fonction d’intelligence artificielle géniale dans VisionOS 2 qui élimine presque totalement le besoin d’un nouvel iPhone 16 compatible avec les photos 3D : elle convertit simplement les photos 2D en 3D automatiquement.

La conversion est rapide et les photos s’affichent toujours normalement en 2D sur votre Mac, iPhone et ailleurs. Mais dans Vision Pro, les vieilles photos ont un rendu remarquablement 3D. Les vieilles photos de mes enfants, les voyages que j’ai faits il y a dix ans… elles m’ont fait vibrer. La conversion de profondeur n’est pas toujours parfaite, mais elle est souvent étonnante. Elle m’a permis de feuilleter ma photothèque avec plus de plaisir.

C’est ma vidéo YouTube flottant sur la plage : les vidéos Safari peuvent désormais s’intégrer dans les environnements. Capture d’écran de Scott Stein/CNET

Safari est meilleur pour les vidéos et WebXR

Apple lance désormais des expériences immersives WebXR sans passer par les paramètres (enfin), ce qui vous permet de lancer une expérience VR sur le Web sans avoir besoin d’une application Vision Pro dédiée. Les vidéos sont également lues dans des environnements immersifs, ce qui donne à Netflix, YouTube et d’autres services vidéo sans application l’impression d’être davantage des applications sur Vision Pro. C’est quelque chose que je voulais depuis le début. Est-ce que cela va changer la donne ? Non, mais c’est bienvenu.

La méditation suit désormais votre respiration

Un petit bonus original que j’ai remarqué lors d’une méditation de pleine conscience dans le casque (quelque chose que j’aime faire chaque semaine environ) est qu’il reconnaît mon inspiration et mon expiration et fait correspondre les animations à ma respiration. Apple n’a pas encore exploré d’autres pistes en matière de santé et de remise en forme avec son ordinateur spatial à réalité mixte, mais ce petit ajustement me fait me demander à quel point le Vision Pro pourrait être mieux réglé pour être conscient des mouvements, de la posture et d’autres éléments liés à la santé.

Ce moniteur Mac incurvé en Vision Pro n’est pas encore là, mais il devrait arriver plus tard cette année. Pomme

J’ai hâte d’essayer le moniteur incurvé géant pour Mac

Une fonctionnalité qui sera disponible plus tard cette année promet d’étendre l’écran Mac virtuel que vous pouvez activer dans Vision Pro à un écran incurvé géant qui entoure tout votre champ de vision. Meta dispose déjà d’une technologie similaire pour ses casques, mais il serait intéressant de l’essayer avec le superbe écran micro-OLED d’Apple. Ce n’est toujours pas la même chose que d’avoir plusieurs écrans Mac virtuels, mais cela ressemble à une toile beaucoup plus grande pour toutes les applications que vous souhaitez garder ouvertes simultanément.

Il manque encore : qu’en est-il de l’iPhone, de la Watch et d’Apple Intelligence ?

Au cours des six derniers mois, j’ai beaucoup travaillé sur mon Mac dans Vision Pro, mais je suis choqué que l’iPhone – l’appareil que j’ai toujours sur moi – ne s’interface pas encore directement. J’utiliserais l’iPhone comme contrôleur physique pour le Vision Pro si je le pouvais, ou pour taper rapidement des choses plus rapidement que le tapotement gênant sur le casque que je dois faire maintenant. Ou pour partager rapidement des informations dans les deux sens, en développant un élément partagé dans une vue étendue de Vision Pro. VisionOS 2 a un moyen de diffuser l’écran de votre téléphone via AirPlay directement dans une fenêtre contextuelle sur Vision Pro, mais ce n’est pas la même chose.

Apple propose déjà des modules complémentaires pour Messages, AirDrop et d’autres fonctions de type iCloud (ainsi que le copier-coller entre appareils), mais j’attends d’en savoir plus. Et en parlant d’appareils Apple, la Watch serait également un accessoire parfait. La Watch reconnaît déjà les mouvements du poignet et dispose d’un retour haptique ainsi que d’un écran tactile. Elle pourrait être utilisée comme un tracker d’activité physique avec des applications de réalité mixte, ce que fait déjà le casque concurrent Quest.

Et aussi, qu’en est-il Renseignements Apple? Les fonctionnalités d’IA générative qu’Apple vante depuis juin ne sont pas encore apparues sur iPhone, iPad ou Mac, mais le Vision Pro devrait également figurer sur cette liste en tant que prochain bénéficiaire clair d’une mise à niveau de l’IA. J’utilise beaucoup Siri dans Vision Pro pour ouvrir des applications et effectuer des actions rapides, et il ça a beaucoup de sens pour qu’un assistant amélioré soit disponible pour explorer ce qui pourrait être instantanément évoqué dans la réalité mixte. On dirait que cela n’arrivera pas avant l’année prochaine, Peut-être qu’Apple ajoutera également un support connecté pour l’iPhone – et les montres Apple également.