Les opérateurs de la télécabine Sea to Sky à Squamish, en Colombie-Britannique, ont intenté une action en justice affirmant que son nouveau système de sécurité “à la pointe de la technologie” avait échoué lorsqu’un vandale a escaladé l’une des tours de l’attraction et a coupé son câble pour la deuxième fois dans deux ans.

La plainte déposée lundi devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré que l’alarme activée par le mouvement avait été installée au début de 2020, des mois après que les câbles aient été sectionnés pour la première fois à l’été 2019.

Le système renforcé était censé empêcher l’histoire de se répéter.

Dans l’année, l’histoire a fait de toute façon.

“L’alarme n’a été déclenchée à aucun moment jusqu’à ou pendant [the 2020] violation de la sécurité », lit-on dans le procès.

“En raison de la faille de sécurité et de la défaillance de l’alarme, le vandale a pu couper le câble qui s’est séparé de manière catastrophique.”

Les allégations de la société n’ont pas été prouvées et la société de sécurité, Unified Systems (USI), n’a pas déposé de réponse à la plainte devant le tribunal.

L’alarme n’avait aucune puissance la nuit en question, selon l’affirmation

La société de télécabines a déclaré avoir embauché USI pour concevoir un nouveau système de sécurité en janvier 2020, cinq mois après le premier incident de coupure de câble en août précédent.

“Sea to Sky … a clairement indiqué à [the firm] que la sécurité était primordiale afin de s’assurer qu’un tel événement ne se reproduirait pas », lit-on dans la déclaration.

USI a déclaré qu’il installerait un système de sécurité “à la pointe de la technologie, personnalisé” pour fonctionner 24 heures sur 24, selon le procès. Si elle était déclenchée, selon le procès, l’alarme était censée activer des lumières vives et un système de sonorisation retentissant avertissant les intrus qu’ils étaient filmés et la police avait été avertie.

REGARDEZ | Des images montrent qu’un agent de sécurité évite de justesse d’être heurté par des télécabines en 2020 :

Des télécabines qui tombent manquent de peu un agent de sécurité Une vidéo de sécurité montre un agent de sécurité tenant une lampe de poche évitant de justesse d’être touché par la chute de télécabines le 14 septembre 2020.

Le système a été installé en février 2020.

En septembre, quelqu’un s’est approché de l’une des tours de la télécabine, a escaladé son échelle et a de nouveau coupé le câble.

Le procès a affirmé que l’alarme avait échoué parce qu’elle n’obtenait pas assez d’énergie – ou pas du tout – à l’époque. Il a affirmé que l’USI avait plus de détails sur ce qui n’allait pas, mais qu’ils ne seraient fournis au tribunal que “sur une base confidentielle” si l’affaire était jugée.

La société a précédemment déclaré que les dommages causés par les deux incidents avaient coûté plus de 10 millions de dollars.

La poursuite réclame des dommages et intérêts pour rupture de contrat et négligence.

Aucune arrestation effectuée

Les deux crimes ne sont toujours pas résolus.

Lors d’une conférence de presse marquant le deuxième anniversaire du deuxième incident mercredi, la GRC a publié un profil et une image thermique du suspect dans un ou les deux cas.

Les enquêteurs pensent que le suspect serait “extrêmement en forme” et connaîtrait parfaitement les environs et les outils nécessaires pour couper un tel câble et s’en sortir indemne.

La police envisage des accusations criminelles de méfait et de méfait mettant en danger une vie parce qu’un agent de sécurité a failli être tué par la chute des télécabines en 2020.

REGARDER | Le sergent de la GRC de la C.-B. Chris Manseau livre des informations sur le suspect :

La GRC fournit le profil du suspect d’un vandale en gondole Le sergent de la GRC de la C.-B. Chris Manseau dit que la personne qui a coupé le câble de la télécabine Sea to Sky est en bonne forme physique et connaît bien la région.

L’attraction attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année, transportant des passagers sur une crête de montagne escarpée près du chef Stawamus pour une vue panoramique sur Howe Sound. C’est également un acteur important dans le secteur du tourisme local de 95 millions de dollars, selon Tourism Squamish.

La société offre une récompense de 500 000 $ à toute personne détenant des informations menant à une arrestation et à une condamnation.

Il a depuis embauché une équipe de sécurité interne.