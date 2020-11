Le nouveau système de niveaux de l’Angleterre: quels clubs de football et sites sportifs peuvent permettre aux fans de revenir?

Arsenal sera parmi les premiers clubs de football dont les fans seront autorisés à retourner dans les stades pour les matches la semaine prochaine, mais Manchester United manquera cette chance, après l’annonce d’un nouveau système de niveaux régionaux aujourd’hui.

Liverpool sera également dans la première vague de matches de haut niveau autorisés à admettre des spectateurs.

Le football et d’autres sports d’élite, y compris le rugby et les courses de chevaux, se bousculent maintenant pour être prêts à accueillir les spectateurs, ce qui sera la première fois pour beaucoup depuis que la pandémie de coronavirus a balayé la Grande-Bretagne et forcé la première localisation nationale en mars.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a révélé à la Chambre des communes à quel niveau chaque région d’Angleterre a été placée dans le cadre des nouvelles restrictions régionales visant à limiter la propagation du virus, qui entreront en vigueur le mercredi 2 décembre.

Le gouvernement avait déjà déclaré que les événements sportifs d’élite seraient autorisés à admettre des spectateurs pour la première fois en plus de huit mois, s’ils se trouvent dans des zones où les taux d’infection sont faibles.

En vertu des règles, qui entrent en vigueur après la fin de la dernière période de verrouillage national, les événements dans les zones de niveau un seront autorisés jusqu’à 4000 fans, dans le niveau deux, jusqu’à 2000, mais aucun supporteur ne sera autorisé à participer aux événements. au niveau trois.

Il reste à voir si tous les clubs autorisés à admettre des supporters choisiront de le faire, compte tenu des coûts d’organisation d’un match. La plupart des matchs dans les plus grands stades feront une défaite. Les équipes de Premier League ont besoin d’environ 10000 supporters sur le terrain pour atteindre le seuil de rentabilité.

Où les fans reviendront Les CINQ matchs de Premier League qui seront autorisés à accueillir 2000 fans le week-end des 5 et 6 décembre sont: Tottenham contre Arsenal Liverpool contre les loups Chelsea v Leeds West Ham contre Man United Brighton contre Southampton

L’annonce d’aujourd’hui place Manchester au niveau trois, ce qui signifie que les fans de Manchester United ne seront pas autorisés à assister au match de groupe de la Ligue des champions de leur club contre le Paris Saint Germain à Old Trafford le 2 décembre.

Le club, qui a précédemment déclaré qu’il pensait pouvoir accueillir en toute sécurité 23500 supporters, a publié une déclaration après la confirmation du statut de troisième niveau de la ville.

“Nos plans pour accueillir en toute sécurité les supporters à Old Trafford sont bien avancés et nous sommes impatients de le faire dès que nous aurons le feu vert”, a déclaré un porte-parole.

«Nous continuerons à travailler avec les autorités locales pour finaliser nos plans afin de pouvoir agir rapidement lorsque notre région sortira du niveau 3.

“ Nous remercions nos fans pour leur patience continue et les tiendrons informés des développements futurs. ”

Cependant, comme Londres est au niveau deux, les règles permettront à jusqu’à 2000 supporters d’Arsenal d’assister à leur match de Ligue Europa contre le Rapid Vienna aux Emirats le jeudi 3 décembre.

Arsenal a confirmé son intention de faire participer une foule.

“Nous sommes ravis de confirmer que nous accueillerons en toute sécurité 2 000 supporters pour notre match à domicile de la Ligue Europa contre le Rapid Vienne le jeudi 3 décembre”, indique un communiqué du club.

“Cela fait presque neuf longs mois que nous n’avons pas eu de fans présents à l’Emirates Stadium et nos matchs n’ont tout simplement pas été les mêmes sans vous.

“Bien que nous reconnaissions que les matches à capacité réduite seront loin d’être” de retour à la normale “, nous avons hâte d’accueillir nos supporters à la maison pour ce qui sera un moment historique pour le club.

“Cela fait suite à l’annonce du gouvernement britannique selon laquelle l’Emirates Stadium est situé dans une zone de niveau 2 selon les dernières directives COVID-19.”

Et Liverpool accueillera 2000 supporters pour leur match contre les Wolves le samedi 5 décembre, après que le gouvernement ait écouté les appels de la ville à se placer au niveau deux.

Les autres matches de Premier League dans les zones de niveau deux au cours de ce week-end, qui seront autorisés à avoir 2000 fans dans le stade, comprennent West Ham-Manchester United, Tottenham-Arsenal, Brighton-Southampton et Chelsea-Leeds,

Sportsmail comprend que West Ham, Tottenham, Brighton et Chelsea seront tous prêts à accueillir les fans à ces matchs.

Niveaux de la Premier League Clubs de football de Premier League dans les zones de niveau deux, pouvant accueillir 2000 fans: Tottenham Chelsea West Ham Crystal Palace Arsenal Fulham Liverpool Everton Brighton Southampton Clubs dans les zones de niveau trois, où les fans ne peuvent toujours pas assister: Aston Villa Wolverhampton Manchester United Manchester City Newcastle Leeds West Brom Sheffield United Leicester Burnley

Les clubs se préparent à communiquer avec les fans sur les arrangements de billetterie, mais ils sont tous confrontés à un défi de gestion des attentes car inévitablement de nombreux supporters de longue date seront déçus.

Cependant, Manchester-City-Fulham, Burnley-Everton, Aston Villa-Newcastle, West Brom-Crystal Palace et Sheffield-United-Leicester ne seront pas autorisés à ouvrir les tourniquets.

La Premier League n’a pas encore confirmé le calendrier des matchs qui se joueront le week-end des 5 et 6 décembre.

Il n’y a pas de clubs de football professionnels dans les zones placées au niveau un, qui comprend les Cornouailles, les îles Scilly et l’île de Wight.

Il y a un vaste programme de rencontres EFL mercredi, mais étant donné que de nombreuses zones ont été désignées par le gouvernement comme étant de niveau trois, beaucoup ne seront toujours pas autorisées aux fans.

L’EFL a décidé de ne pas reprogrammer les matchs qui doivent être joués le mardi 1er décembre et de les déplacer au mercredi afin de permettre aux spectateurs d’assister, si les matchs sont dans une zone de niveau deux.

Parmi les matchs déjà programmés mercredi, seuls les matchs de Luton et Wycombe seront autorisés à s’ouvrir à 2 000 fans dans le championnat; ceux de Middlesborough, Blackburn, Sheffield Wednesday et Nottingham Forest continueront d’être joués à huis clos.

En League One, Charlton et Shrewsbury pourront accueillir les fans mercredi, mais pas les Bristol Rovers et Hull.

En Ligue Deux, mercredi, Cambridge et Carlisle peuvent admettre des fans jusqu’à 2000, mais Walsall ne le peut pas.

Cambridge United a hâte d’accueillir ses fans pour la visite de Mansfield Town.

Cambridge United a organisé un événement test en septembre alors qu’il jouait Fulham U21

En fait, leurs trois premiers matchs à domicile sont contre des équipes de niveau trois, les deux autres étant Oldham et Gillingham, qui ne bénéficieront pas des supporters sur leur propre terrain.

Le directeur général Ian Mather a déclaré que le club, qui a accueilli un événement test contre Fulham U21 dans le Trophée EFL en septembre, ne peut accueillir qu’environ 2000 fans socialement éloignés et que leur planification est bien avancée.

«Émotionnellement, c’est génial», a déclaré Mather, dont le fil Twitter a «explosé» avec les commentaires des supporters enthousiastes dès l’annonce. “Le football n’est rien sans les fans et nos fans ont été très favorables.”

Cependant, les matchs se dérouleront à perte, car 1535 des fans seront des détenteurs d’abonnements, qui ont déjà payé et il y a des coûts supplémentaires pour le jeu, y compris un ratio élevé de stewards, la location de toilettes portables et une réduction de Abonnements iFollow.

Sur la question de l’équité, Mather reconnaît que son équipe peut gagner un léger avantage.

«On peut dire que cela nous donne un avantage», a-t-il déclaré. ‘Mais tu dois commencer à quelque part. Si vous ne récupérez pas les fans quand vous le pouvez, vous manquez une opportunité.

De plus, des courses devraient avoir lieu mercredi à Haydock Park dans le Merseyside, Kempton Park et Lingfield dans le Surrey, et Ludlow dans le Shropshire. Jusqu’à 2 000 spectateurs seront autorisés, selon les règles, à assister à tous ces événements.

Jeudi, cependant, seule la rencontre de Chelmsford dans l’Essex sera en mesure d’accepter 2000 coureurs, Leicester et Market Rasen dans le Lincolnshire, qui accueillent également des réunions, sont tous deux de niveau trois et aucun fan ne sera donc autorisé.

Dans l’union de rugby, Bristol doit accueillir Northampton Saints à Ashton Gate le vendredi 4 décembre, mais comme la ville est placée dans une zone de niveau trois, aucun fan ne sera autorisé. Ashton Gate a travaillé dur pour créer un système robuste pour le retour des fans, mais le site, qui accueille également Bristol City, devra attendre avant que les supporters puissent regarder le sport en direct.

La finale de la Coupe des Nations d’automne aura lieu le même week-end, avec l’Angleterre qui jouera à Twickenham le dimanche 6 décembre. On s’attend à ce qu’au moins 1 000 supporters soient autorisés à y assister.

L’annonce d’aujourd’hui signifie que 1000 fans seront autorisés à participer à des événements sportifs en salle, y compris la défense du titre mondial des poids lourds d’Anthony Joshua contre Kubrat Pulev le 12 décembre à Londres.

COMMENT LES FANS RETOURNERONT DANS DIFFÉRENTS ZONES NIVEAU 1 4000 spectateurs / 50% de capacité pour les événements en plein air, selon la valeur la plus basse, et 2000/50% de capacité pour les événements en salle NIVEAU 2 2000 spectateurs / capacité de 50% à l’extérieur, selon la valeur la plus basse, et 1000/50% à l’intérieur NIVEAU 3 L’interdiction des spectateurs demeure