Le nouveau système de défense aérienne de l’Ukraine est livré avec un approvisionnement important en munitions

Des dizaines de soldats ukrainiens ont récemment terminé une formation en Norvège sur la façon d’exploiter et d’entretenir le système. Les deux premiers NASAMS livrés à Kyiv sont maintenant en service, mais le nombre de lanceurs inclus dans chacun d’eux n’est pas clair.

Cette arme relève généralement de ce que les militaires appellent un système de défense aérienne à moyenne portée, capable d’atteindre des cibles à de plus grandes distances que des armes comme le missile Stinger tiré à l’épaule que le Pentagone a fourni à l’Ukraine, mais avec une portée moindre que des missiles plus gros et plus chers comme le Système de missiles Patriot.

Ainsi, alors que le NASAMS peut abattre des drones, des hélicoptères, des jets et des missiles de croisière, il n’est pas considéré comme efficace contre les missiles balistiques du type que la Russie essaie d’acheter à l’Iran.

“C’est un système avancé, plus moderne que ce que l’Ukraine possède actuellement”, a déclaré Ian Williams, directeur adjoint du projet de défense antimissile au Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington.

“Cela leur permettra de défendre des sites plus vastes, des endroits comme des infrastructures critiques, et les batteries – les lanceurs eux-mêmes – peuvent être réparties sur une zone assez vaste”, a-t-il déclaré. “Une seule batterie ne peut pas défendre partout, mais elle leur permettra de renforcer les défenses sur certains sites critiques qui ont besoin de protection”, y compris autour des infrastructures électriques.

Le lanceur est capable de tirer quatre missiles de fabrication américaine différents, a déclaré M. Williams, y compris l’AIM-9X Sidewinder à recherche de chaleur et le missile air-air avancé à moyenne portée AIM-120, qui dispose d’un radar qui peut se diriger vers sur les menaces aéroportées à environ 30 milles de distance. De plus, il peut identifier les cibles venant de n’importe quelle direction, a déclaré M. Williams.

Ces missiles sont parmi les plus couramment achetés par les forces aériennes des États-Unis, des pays de l’OTAN et d’autres partenaires, avec des dizaines de milliers de chacun en circulation.