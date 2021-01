Plus de 200 travailleurs ont annoncé avoir formé un syndicat chez Google. | Michael Short / Getty Images

Le nouveau syndicat des travailleurs de l’alphabet est un pas en avant important, mais il a encore un long chemin à parcourir.

Lundi matin, plus de 220 employés de la technologie Google ont annoncé avoir formé un syndicat. Cela indique que l’activisme des travailleurs est toujours en train de frapper Google, alors que l’entreprise fait face à un examen politique minutieux sur sa taille et son pouvoir sur l’économie. Mais dans une entreprise de plus de 100 000 employés, le nouveau syndicat essaie d’augmenter considérablement ses effectifs pour exercer une force significative sur la direction de Google.

Le nouveau groupe, l’Alphabet Workers Union, est ouvert à tous les employés de Google et de sa société mère, Alphabet. Une équipe de sept employés Google élus en interne dirige l’effort, avec le soutien de Communication Workers of America (CWA), un syndicat national qui a précédemment organisé des travailleurs dans les secteurs des jeux vidéo, des télécommunications et des banques.

L’annonce du syndicat, rapportée pour la première fois par le New York Times, représente l’une des premières fois que des cols blancs d’une grande entreprise technologique américaine se sont officiellement syndiqués. Au cours des dernières années, des tensions internes se sont développées dans les effectifs de Google sur des questions allant des contrats militaires de l’entreprise aux scandales de harcèlement sexuel en passant par l’équité salariale. Après près d’un an de syndicalisation en privé, les travailleurs ont finalement rendu publique leur organisation avec le vote annoncé lundi.

Le vote intervient à un moment où la culture de travail de Google est à la croisée des chemins. La société a depuis longtemps permis la dissidence et le débat ouverts parmi son personnel, ce qui la rend plus permissive que les autres sociétés de sa taille. Mais après les récents départs controversés du chercheur en IA Timnit Gebru – Gebru dit qu’elle a été licenciée, Google dit qu’elle a démissionné – et plusieurs autres anciens employés de premier plan qui ont soulevé des préoccupations éthiques concernant le travail et la culture de l’entreprise au cours des dernières années, de nombreux employés de Google sont inquiets. que la liberté des travailleurs a été menacée.

«On a l’impression qu’au cours des deux dernières années, il y a eu un effort concerté pour se débarrasser de la culture et réduire la capacité des travailleurs à ne pas être d’accord avec les dirigeants», a déclaré Chewy Shaw, vice-président de l’Alphabet Workers Union et ingénieur de Google. qui travaille dans l’entreprise depuis 2011. «Un syndicat est le meilleur moyen de nous assurer de maintenir cet environnement qui suit nos valeurs et prend soin de tous les employés de manière équitable.

Google n’a pas répondu à la question de savoir si la direction reconnaîtra volontairement le nouveau syndicat.

«Nous avons toujours travaillé dur pour créer un milieu de travail favorable et gratifiant pour notre personnel. Bien sûr, nos employés ont des droits du travail protégés que nous soutenons. Mais comme nous l’avons toujours fait, nous continuerons à dialoguer directement avec tous nos employés », a déclaré Kara Silverstein, directrice des opérations humaines de Google, dans un communiqué en réponse à l’annonce du syndicat.

Ce que le nouveau syndicat Google peut faire – et ce qu’il ne peut pas faire

Alors que de nombreuses tentatives de syndicalisation des travailleurs sont centrées sur des problèmes de main-d’œuvre essentiels tels que la rémunération, les heures supplémentaires et les conditions de sécurité, les problèmes chez Google se sont également concentrés sur des questions éthiques liées à la manière dont l’entreprise gère ses activités, comme si Google ne devrait pas créer de logiciels. utilisé dans la guerre ou la patrouille frontalière.

Le nouveau syndicat est une étape notable pour les travailleurs de la technologie qui tentent d’exercer davantage de contrôle sur les entreprises pour lesquelles ils travaillent. Mais il y a encore un long chemin à parcourir avant que le syndicat n’ait le genre de pouvoir dont il aura besoin pour déplacer la direction sur des questions clés telles que la rémunération des entrepreneurs, la recherche éthique sur l’IA ou les représailles présumées contre des employés francs.

Pour commencer, le syndicat n’a aucun moyen de forcer la direction de Google à se présenter à la table de négociation. C’est parce que le syndicat ne dispose pas actuellement d’unité de négociation officiellement reconnue en vertu du droit du travail américain. Normalement, un syndicat établit le pouvoir en amenant une majorité d’employés d’une unité de négociation (un groupe d’employés divisé par un facteur commun, généralement un rôle ou un lieu) à voter officiellement pour un syndicat. Une fois que la direction reconnaît le syndicat – soit volontairement ou par force légale – la direction est tenue de négocier de bonne foi un contrat avec les dirigeants syndicaux.

L’Alphabet Workers Union ne cherche pas à reconnaître officiellement une unité de négociation à court terme, selon Beth Allen, directrice des communications chez CWA. Au lieu de cela, les dirigeants syndicaux disent qu’ils rendent public pour aider à gagner de nouveaux membres et un soutien plus large de l’industrie. La société mère de Google, Alphabet, emploie actuellement plus de 100 000 personnes dans le monde, il reste donc un long chemin à parcourir avant que les travailleurs n’accumulent le type de chiffres dont ils auront besoin pour exercer une influence sérieuse sur la direction.

En attendant, les dirigeants affirment qu’ils espèrent toucher directement davantage d’employés, ajouter une structure organisationnelle en créant de nouveaux comités consacrés aux problèmes clés des travailleurs et former des coalitions avec d’anciens employés de Google impliqués dans l’activisme.

Quelle est la prochaine étape pour la syndicalisation chez Google

Ce n’est pas la première fois que des travailleurs tentent de s’organiser chez Google ou dans l’industrie technologique dans son ensemble. En 2019, Recode a signalé pour la première fois que les employés de Google en Suisse avaient tenu une conférence sur la syndicalisation malgré les efforts de la direction pour la fermer, que plus de 2000 employés de la cafétéria de Google étaient syndiqués et que des dizaines de cols blancs pour Google, qui ne sont pas directement employés par l’entreprise, a formé un syndicat. De plus petites entreprises technologiques comme Kickstarter et Glitch ont également récemment vu leurs effectifs techniques se syndiquer.

Le fait que l’Alphabet Workers Union ait organisé une campagne pour organiser les travailleurs de la technologie de Google – même s’il ne s’agissait que d’environ 220 personnes au départ – est sans précédent. Et si elle continue de gagner du terrain, elle pourrait présenter un sérieux défi interne à la direction à un moment où la société fait face à un examen externe du gouvernement américain en raison de préoccupations antitrust et politiques.

Certains employés de Google qui ont été impliqués dans la syndicalisation des travailleurs dans le passé, comme Amr Gaber, l’un des dirigeants du débrayage historique de Google, ont exprimé des doutes sur les efforts du syndicat. Gaber a déclaré au Times qu’il pensait que les dirigeants du syndicat étaient «plus préoccupés par la revendication du territoire que par les besoins des travailleurs» lors d’un appel téléphonique.

Dans l’ensemble, cependant, de nombreux militants éminents des travailleurs de la technologie, y compris d’anciens employés de Google, ont été favorables. Leaders dans les cercles d’activistes technologiques comme Gebru, Meredith Whittaker, un autre dirigeant du débrayage de Google et ancien employé de Google, et ancien ingénieur de Google et activiste des employés Liz-Fong Jones, tous publiés sur les réseaux sociaux pour encourager le syndicat. NOUS La sénatrice Elizabeth Warren a également tweeté son soutien lundi matin, montrant que le syndicat a déjà recueilli le soutien politique des politiciens qui façonnent la réglementation dans l’industrie technologique.

Les dirigeants syndicaux n’ont pas eu de mise à jour sur le nombre de collègues qui se sont inscrits après l’annonce d’aujourd’hui. Le véritable test de la force du syndicat dans les mois – voire les années – à venir sera de savoir s’il peut obtenir les chiffres dont il a besoin pour avoir un impact considérable.