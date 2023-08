Le nouveau Switch Dock de GuliKit ressemble à un SNES

GuliKit propose des joueurs portables modernes une façon de se sentir en sécurité et à l’aise dans un morceau de l’histoire du jeu rétro. La nouvelle station d’accueil de la société est un kit tout-en-un pour prendre en charge la Nintendo Switch, le Steam Deck, l’Asus ROG Ally, etc., et le tout est emballé dans quelque chose qui ressemble beaucoup à l’ancienne console Super Nintendo.

La société n’a pas offert beaucoup de détails sur sa nouvelle station d’accueil dévoilée lors de la Gamescom. , mais les images montrent qu’il a les mêmes couleurs grises et violettes que l’ancienne SNES, y compris les interrupteurs coulissants sur le panneau supérieur. On ne sait pas si les commutateurs font réellement quelque chose, mais derrière eux, dans ce qui serait la fente pour cartilage, glisse vers l’arrière pour révéler un port d’accueil avec deux évents tournés vers l’extérieur.

Le panneau arrière comprend Ports USB-C et adaptateur secteur, plus un port LAN, HDMI et trois ports USB. Propre à Valve Station d’accueil Steam Deck ne contient pas beaucoup plus de cloches et de sifflets que cela, bien que le fil USB-C soit connecté solidement à la base. Le point de connexion USB-C d’un Steam Deck est situé sur le dessus de l’appareil. La même chose est vraie avec l’Asus ROG Ally.

Quant au Switch, cet appareil est destiné à se brancher directement sur le Switch Dock, niché de manière à protéger l’écran. Dans un Twitter poste, GuliKit a déclaré que les commutateurs devront apparemment être posés à l’envers dans le support de type SNES afin qu’un câble puisse accéder au port de chargement propriétaire. Nous avons contacté GuliKit pour voir si le kit serait livré avec des câbles dans la boîte et nous mettrons à jour cette histoire si nous en entendons plus.

Essentiellement, la station d’accueil semble devoir prendre en charge et charger tout type de console portable dotée d’un port de connexion standardisé, qui peut être n’importe quel nombre d’appareils comme le Razer Bord. La société annonce que la station d’accueil devrait également fonctionner avec les appareils Ayaneo tels que le Ayaneo Geek.

Cette semaine encore, Ayaneo l’a annoncé. lance son nouvel appareil basé sur Android avec le Ayaneo Poche S. L’appareil est alimenté par l’un des nouveaux processeurs Snapdragon G-Series de Qualcomm, en particulier le Snapdragon G3x Gen2. Juste comme le switch, les Pocket S Le port de chargement se trouve au bas de l’appareil, ce qui signifie que vous devrez le retourner pour lui donner plus de jus lorsqu’il est dans le berceau.

L’Ayaneo Pocket S est une console portable de jeu basée sur Android. Image : Ayaneo

GuliKit a connu du succès dans le passé avec ses périphériques Switch, comme son Kits de réparation Joy-Con pour remédier à la dérive du bâton. La technologie anti-dérive de la société était également présente dans son contrôleur KingKong Pro 2 sorti l’année dernière qui nous avons trouvé a surpassé l’option de contrôleur similaire de Nintendo.

