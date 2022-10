Le nouveau Swift Edge d’Acer est incroyablement léger pour un ordinateur portable 16 pouces

Choisir un ordinateur portable fin et léger signifie généralement faire des compromis ailleurs, mais essayez de le dire à Acer. Le nouveau Swift Edge de la société comprend des processeurs AMD haut de gamme et un écran OLED 4K de 16 pouces dans un appareil qui ne pèse que 1,17 kg.

Cela en fait l’un des ordinateurs portables les plus légers de toutes les tailles, et le deuxième derrière le LG Gram 2021 parmi les ordinateurs portables 16 pouces. Mais l’écran du Swift Edge est ce qui le distingue vraiment – 4K et OLED sont des fonctionnalités que vous ne trouverez pas sur l’offre de LG. Pour de nombreux créatifs, cela peut faire toute la différence.

Malgré l’absence d’un GPU discret, les performances s’annoncent également solides. Le Swift Edge est équipé du processeur AMD Ryzen 7 6800U (du niveau « Pro » de la série Ryzen 6000), ainsi que de 16 Go de RAM DDR5 et d’un SSD de 1 To.

La décision d’AMD d’opter pour un alliage magnésium-aluminium a permis de garder l’appareil léger, mais il reste également relativement fin à 12,95 mm. Cependant, il y a encore de la place pour une sélection de ports impressionnante, avec 2x USB-C, 2x USB-A, HDMI pleine taille et prise casque 3,5 mm.

Acer

Acer ne dit pas quelle est la taille de la batterie du Swift Edge, bien qu’il prétende que vous obtiendrez 10,5 heures de lecture vidéo sur une seule charge. Mais cela tombe à 7,5 heures sur la base d’une référence MobileMark, qui est considérée comme plus représentative de l’utilisation dans le monde réel.

Les autres caractéristiques à noter incluent une webcam Full HD, le Wi-Fi 6E et le déverrouillage par empreinte digitale Windows Hello. Il exécute également Windows 11 Pro prêt à l’emploi.

Alors, quel est le problème ? Comme vous l’avez peut-être deviné, c’est le prix. Le Swift Edge commence à 1 499,99 $ / 1 499 £, ce qui en fait l’un des ordinateurs portables les plus chers que vous puissiez acheter.

Vous en avez pour votre argent, mais la plupart des gens hésiteront à se séparer de ce genre d’argent pour un ordinateur portable. Si vous envisagez cela, cependant, vous n’avez pas longtemps à attendre.

Le Swift Edge sera mis en vente à un moment donné plus tard ce mois-ci, avec des goûts de Currys, Amazone et Harvey Norman ont tous confirmé qu’ils stockaient l’appareil.

Ces spécifications suggèrent que l’Acer Swift Edge pourrait être un ordinateur portable professionnel solide. Mais il reste à voir dans quelle mesure ces spécifications solides se traduisent par une utilisation dans le monde réel.