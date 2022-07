Le nouveau surintendant du district scolaire St. Charles prévoit des séances d’écoute avec la communauté – Shaw Local

Le surintendant du nouveau district scolaire St. Charles, Paul Gordon, veut entendre ce que la communauté a à dire.

Lors de la retraite du conseil scolaire St. Charles de samedi, Scott Harvey, le nouveau directeur des communications du district, a discuté du plan d’engagement communautaire proposé par le district avec les membres du conseil. Harvey et le nouveau surintendant scolaire Paul Gordon ont commencé avec le district ce mois-ci.

Gordon, qui a commencé le 1er juillet, avait auparavant été surintendant du district scolaire de Wenatchee à Wenatchee, Washington. Avant cela, il a été surintendant du district scolaire Glen Ellyn 41 pendant six ans.

Il succède à Jason Pearson, qui a quitté le district pour devenir directeur du district scolaire 28 de Northbrook.

Harvey a également commencé le 1er juillet. Il succède à Carol Smith, qui était avec le district depuis 2017.

Elle a quitté le district pour devenir la nouvelle directrice exécutive des communications du Glenbrook High School District 225.

“Il est certainement important pour Paul d’établir un lien avec notre communauté au début et avec moi-même également”, a déclaré Harvey. “Il va être vraiment important que nous ayons des retours de notre communauté, pas seulement des retours que nous avons eus jusqu’à présent que d’autres nous ont présentés, mais que nous ayons ces retours individuels à partir de conversations avec eux.”

Le district prévoit d’organiser des séances d’écoute. Les séances, qui auront lieu dans différents secteurs de la communauté, devraient commencer de la mi-août à la fin août.

Une autre série d’écoutes aura lieu à la fin de l’année, avec une troisième prévue au printemps prochain.

“Les objectifs sont de nous présenter à la communauté et d’obtenir une compréhension de base des satisfactions de la communauté à l’égard du district, mais aussi du besoin d’amélioration”, a déclaré Harvey.

Ces informations peuvent être utilisées pour aider à développer le plan stratégique du district, a-t-il déclaré.

“L’idée est que nous allons écouter et vraiment, c’est la chose principale”, a déclaré Harvey. « À certains égards, la communauté aura beaucoup plus d’informations et de contexte sur ce district que Paul et moi. Nous devons écouter cela. Ce n’est pas le moment pour nous de venir avec des idées ou des suggestions. Nous devons d’abord les entendre avant de pouvoir décider comment aller de l’avant.

Le district prévoit de poursuivre les conversations sur une base continue.

“Nous ne voulons pas seulement que ce soit un événement unique”, a-t-il déclaré. “Je pense que pour gagner une certaine confiance, pour apprendre et s’engager de manière plus cohérente, nous devons être en mesure de revenir vers ce même groupe de personnes ou de nouveaux membres de la communauté la prochaine fois, et de partager avec eux ce que nous avons appris. et comment nous prévoyons de procéder ou comment nous procédons.

Gordon a déclaré que l’idée “est de s’engager avec notre communauté”.

“Encore une fois, notre rôle est d’écouter, d’être cette mouche sur le mur, pas de répondre”, a-t-il déclaré. « Un autre objectif ici est cette idée de guérison. Peu importe où vous en êtes dans l’éducation, COVID a polarisé nos communautés. Il est temps pour nous de nous unir. Il est temps pour nous d’avoir des conversations. Ce que nous avons appris grâce à COVID, peut-être ce que nous avons oublié, c’est à quel point les districts scolaires sont importants pour les communautés. Souvent, nous sommes ce phare qui rassemble les gens. C’est de cela qu’il s’agit vraiment, rassembler les gens, avoir ces conversations, rencontrer des gens qui n’ont peut-être pas toujours le même point de vue, ce qui, je pense, est l’une des choses les plus importantes que nous puissions faire.

S’assurer que des voix diverses sont entendues est un autre objectif, a déclaré Gordon.

“Il est vraiment important que nous entendions toutes nos familles et toutes leurs expériences uniques”, a-t-il déclaré.

Becky McCabe, membre du conseil d’administration, a déclaré qu’elle aimerait que le district tende la main aux enseignants et au personnel.

« Je pense qu’en tant que conseil, nous n’avons pas vraiment l’occasion d’entendre les enseignants », a déclaré McCabe. “Je nous encouragerais donc à l’utiliser de manière à ce que nous puissions également entendre les enseignants et le personnel.”