Le nouveau surintendant de l’école St. Charles parle des objectifs du district – Shaw Local

Paul Gordon a eu une oreille attentive depuis qu’il a commencé le 1er juillet en tant que nouveau surintendant du district scolaire St. Charles.

“Vraiment, il s’agissait d’apprendre, de s’asseoir et d’avoir des conversations avec les membres de notre conseil d’administration, nos directeurs, les membres de notre cabinet et le personnel de notre bureau de district et de commencer à approfondir cette compréhension de D303”, a déclaré Gordon. “Cela a donc été une opportunité incroyable.”

Gordon avait auparavant été surintendant du district scolaire de Wenatchee à Wenatchee, Washington. Avant cela, il a été surintendant du district scolaire Glen Ellyn 41 pendant six ans.

Il succède à Jason Pearson, qui a quitté le district pour devenir directeur du district scolaire 28 de Northbrook.

Gordon et le district veulent également entendre ce que la communauté a à dire. Comme mentionné lors de la récente retraite de la Commission scolaire St. Charles, le district prévoit de tenir des séances d’écoute.

Les séances, qui auront lieu dans différents secteurs de la communauté, devraient commencer dans les prochaines semaines. Une autre série d’écoutes aura lieu à la fin de l’année, avec une troisième prévue au printemps prochain.

“Je pense que cela a été une caractéristique de ma surintendance, pour engager notre communauté”, a déclaré Gordon. « Il s’agit vraiment d’essayer de s’assurer que nous engageons tous les aspects de notre communauté. Mon nouveau directeur des communications, Scott Harvey, et moi avons travaillé en étroite collaboration pour élaborer une stratégie de communication et un plan de communication de grande envergure pour notre district. Nous sommes ravis de pouvoir entendre les membres de notre communauté parler de nos écoles.

Le surintendant du district scolaire 303 de St. Charles, Paul Gordon, a commencé son nouveau rôle le 1er juillet. (Sandy Bressner – [email protected])

Il a déclaré que la première série de séances d’écoute couvrira un large éventail de sujets.

“Nous voulons que les gens nous parlent de D303, de ce qui fonctionne avec peut-être certains des défis et d’autres choses qu’ils veulent que nous sachions”, a déclaré Gordon.

Lors de la récente retraite du conseil d’administration, Gordon a fait l’observation que «COVID a polarisé nos communautés». Il pense que les prochaines séances d’écoute aideront à rassembler la communauté.

“Je pense que c’est quelque chose qui manque non seulement dans l’éducation, mais dans nos communautés, où nous passons du temps à nous écouter au lieu de nous crier dessus”, a-t-il déclaré. “Il y a juste une dynamique différente lorsque vous êtes assis en face de quelqu’un et que vous le regardez et que vous avez une conversation sur le sujet en question… Je pense que c’est juste une occasion de commencer cette conversation et d’entendre vraiment de leurs voisins sur certaines des choses qu’ils pensent à propos de D303 et des écoles.

Gordon sait que tout le monde ne sera pas satisfait des nouveaux protocoles COVID-19 du district pour la rentrée scolaire en août. Les membres du conseil ont approuvé le plan d’atténuation du COVID-19 lors d’une réunion spéciale du conseil lundi.

Les membres du conseil scolaire ont également approuvé un plan du district visant à ne pas commencer l’année scolaire avec des tests SHIELD. Le district 303 avait auparavant passé un contrat avec le SHIELD de l’Université de l’Illinois pour effectuer des tests de dépistage hebdomadaires. Le test est un test salivaire PCR.

“Les écoles peuvent faire beaucoup de grandes choses”, a déclaré Gordon. « Mais je pense que l’une des choses que nous avons apprises et pour lesquelles nous ne sommes pas fantastiques, c’est d’être une clinique de santé pour un grand nombre d’étudiants. Lorsque nous devons tester des centaines, voire des milliers de jeunes et d’employés, cela devient écrasant pour une organisation dont la véritable mission consiste à éduquer les étudiants.

Gordon a déclaré que la décision de mettre fin aux tests du SHIELD n’avait pas été prise à la légère.

Le surintendant du district scolaire 303 de St. Charles, Paul Gordon, a commencé son nouveau rôle le 1er juillet. (Sandy Bressner – [email protected])

“Nous avons passé des heures à discuter”, a-t-il déclaré. «Des vaccins sont disponibles pour les élèves d’âge scolaire et pour notre personnel et les membres de la communauté, et des traitements sont également disponibles. Nous encourageons les personnes qui souhaitent porter un masque à porter un masque. Si c’est un choix qu’ils veulent faire, nous vous soutiendrons tous les jours de la semaine. Nous allons soutenir cela.

Il a également noté que seul un petit pourcentage d’étudiants et de membres du personnel étaient testés à la fin de l’année.

“Nous savions que nous n’allions pas rendre tout le monde heureux”, a déclaré Gordon. «Mais nous l’avons fait avec la meilleure intention de nous assurer que nous faisions ce qu’il fallait pour chacun de nos élèves, chacun des membres de notre personnel et notre communauté, sachant qu’il existe d’autres ressources et outils en dehors du district scolaire auxquels les gens peuvent accéder. ”

De plus, les élèves ne seront plus espacés de trois ou six pieds dans leurs cours ou à l’heure du déjeuner. La distanciation physique n’est plus requise pour les écoles par le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois, le Département de la santé publique de l’Illinois et les Centers for Disease Control and Prevention.

“Dans l’ensemble, cela va ressembler un peu plus à un pré-COVID dans nos écoles”, a déclaré Gordon. “Il revient à un environnement scolaire plus pré-COVID tout en reconnaissant que nous allons continuer à nous engager avec le département de la santé du comté de Kane et à écouter les experts de la santé.”

Gordon a également déclaré qu’il souhaitait travailler avec le conseil pour atteindre son objectif de faire passer le D303 d’un très bon district scolaire à un excellent district scolaire pour chaque élève du D303.

« Il s’agit également de préparer l’organisation à entreprendre un plan stratégique », a-t-il déclaré. «C’est l’un de ces éléments qui sont essentiels, je crois, pour un district scolaire, pour vraiment comprendre où nous allons et définir ce qui est un excellent district scolaire pour nous, puis mettre en place des étapes pour que nous puissions atteindre ces objectifs. résultats.