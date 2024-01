Le nouveau stade de football du centre-ville d’Union Omaha, d’une capacité de 7 000 places, constituera le pilier d’un quartier de divertissement de 300 millions de dollars

OMAHA — Un nouveau stade de football Union Omaha de 7 000 places est la pièce maîtresse d’un projet de quartier de logement et de divertissement de 300 millions de dollars annoncé jeudi pour le centre-ville riverain de la plus grande ville du Nebraska.

Le stade extérieur abritera le premier et le seul club de football professionnel de l’État, qui partage le parc Werner du comté de Sarpy avec une équipe de baseball de ligue mineure.

Sur le point de prendre forme au sud-est d’Abbott et de Riverfront Drives, le nouveau développement serait à proximité de deux autres installations majeures de divertissement et de sport : l’arène et le centre de congrès CHI Health Center et Charles Schwab Field, domicile des College World Series.

Le projet est également de donner naissance à une future équipe féminine de football qui habitera le stade. Une académie de formation des jeunes est également prévue.

“L’évolution et la croissance continues du football professionnel se poursuivent aux États-Unis”, a déclaré Martie Cordaro, président de l’Union Omaha. “Pourquoi pas au Nebraska?”

Le stade accueillera également des concerts et des événements communautaires

Si tout se passe comme prévu, les travaux de construction seraient effectués cet automne et le stade ouvrirait au public au printemps 2026. Le stade devrait s’étendre sur environ la moitié du district de 18 acres.

Envisagé comme un lieu « intime », a déclaré Cordaro, le coût de la construction du stade à lui seul est estimé à 60 millions de dollars, sans compter les dépenses d’acquisition de terrains et d’infrastructure.

Lorsque les hiboux ne jouent pas, le gazon artificiel de l’établissement accueillerait des concerts et d’autres événements spéciaux.

Des restaurants, des bars, des magasins, un hôtel de 140 chambres et plus de 300 résidences qui s’élèveront sur le site plus large devraient renforcer l’attraction des foules locales et régionales.

Les autorités municipales considèrent ce projet comme un nouveau coup de pouce au développement du centre-ville, qui comprend la récente refonte de trois parcs publics, un nouveau musée scientifique de classe mondiale et une salle de concert de plusieurs millions de dollars. La construction d’une tour de bureaux de la Mutuelle d’Omaha de 600 millions de dollars liée à un projet de tramway moderne est en cours.

“Cela créera des opportunités supplémentaires pour le recrutement d’entreprises et de talents, le tourisme, la réservation de congrès et de réunions, ainsi que les événements sportifs pour les jeunes, renforçant ainsi notre réputation en tant que destination de compétitions sportives et d’événements qui promeut Omaha auprès d’un public national”, a déclaré le maire Jean Stothert.

La taxe de retour, une source de financement

Une source de financement anticipée serait le « retour » des recettes de la taxe de vente de l’État disponibles par le biais de la Loi sur l’aide au financement des installations des arènes sportives. Un projet de loi soumis à l’Assemblée législative, présenté par le sénateur d’État Mike McDonnell d’Omaha, vise à modifier la loi pour ouvrir les fonds au stade de football extérieur. Les représentants de l’Union Omaha ont déclaré que cela pourrait rapporter 25 millions de dollars sur 20 ans.

En outre, l’Union Omaha demandera à la ville d’approuver un financement par augmentation d’impôts et une taxe d’occupation améliorée dans les zones d’emploi qui pourraient aider à financer jusqu’à 50 millions de dollars, a déclaré Larry Botel, co-fondateur d’Alliance Sports, propriétaire de la franchise. Il a déclaré que les autres coûts de développement seraient couverts par des investissements privés et par la franchise de football.

Une étude d’impact économique menée en 2021 prévoyait que le stade à lui seul aurait un impact de 99 millions de dollars sur l’État du Nebraska et de 168 millions de dollars sur la ville d’Omaha. Selon les responsables de l’Union Omaha, le développement environnant devrait créer 450 emplois et avoir un impact de 200 millions de dollars.

Cordaro a déclaré que le projet suivrait un modèle qui a fonctionné dans d’autres villes. Il a déclaré que le développement serait dirigé par le Machete Group de Houston, une force derrière des projets tels que le Orlando Sports & Entertainment District de 500 millions de dollars et le Barclays Center de New York, d’un milliard de dollars.

Les footballeurs sont des célébrités résidentes

Selon un plan préliminaire du site, un hôtel serait construit juste à l’extérieur du stade de football. Des terrains de pickleball et d’entraînement, appelés « terrains » dans le monde du football, entouraient le stade.

Les logements sous forme d’appartements et de maisons en rangée seraient situés le long d’Abbott Drive, entourés d’arbres et d’un aménagement paysager. Plusieurs zones de stationnement sont aménagées.

Parmi les premiers à emménager dans les logements du district seront les 60 athlètes de football de l’Union Omaha, a déclaré Gary Green, cofondateur de l’Alliance.

“Le fait que nos joueurs vivent ensemble sur le même campus est un élément très important de notre formule gagnante”, a déclaré Green.

Construire une communauté et un campus autour du stade de football ajoute de la valeur à l’équipe, a-t-il déclaré, et remplit une poche d’espace vert à côté du campus au bord de la rivière Gallup. Les 18 acres appartiennent toujours à une filiale de Gallup, mais Alliance Sports achètera la propriété, a déclaré Green.

Zoomers et football en direct

Selon les données de l’industrie, un nouveau stade devrait tripler la fréquentation de l’équipe de football, a-t-il déclaré.

Compte tenu de la popularité du football parmi la génération post-millénaire des « zoomers », Green a déclaré qu’il s’attend également à ce que le campus aide les efforts d’Omaha pour attirer et retenir les jeunes talents et les travailleurs.

« Tout le monde parle de la génération Z et s’assure qu’elle est recrutée et retenue », a-t-il déclaré. “Eh bien, la génération Z a déclaré haut et fort que le football américain est leur sport n°1 et qu’il devient de plus en plus important pour eux.”

De plus, Green a déclaré : « Les jeunes veulent voir du football dans leur jardin. Ils veulent le voir en direct. Le football en direct est important.

En plus du programme de football professionnel des Owls, l’Union Omaha prévoit des matchs de football par équipe féminine, des matchs de lycée et d’université et des concours d’exhibition « amicaux » mettant en vedette des équipes mexicaines.

“Nous allons organiser les événements sportifs réguliers les plus diversifiés sur le plan racial dans l’histoire d’Omaha”, a déclaré Green.

L’idée de construire un stade de football remonte à 2021, a déclaré Cordaro, et au lancement d’une étude de faisabilité.

Il a déclaré que l’étude a révélé qu’une zone privilégiée pour le football dans la région métropolitaine d’Omaha se trouve au nord de Q Street et à l’est de la 72e rue. Le public cible, a-t-il dit, était âgé de 15 à 25 ans et représentait un public multiculturel.

Jusqu’à 50 sites ont été explorés en cours de route, a déclaré Cordaro.

Les fans de West Omaha disent qu’ils feraient le voyage

Green a déclaré que les supporters de la partie ouest d’Omaha et de sa banlieue « ont clairement fait savoir » à l’équipe qu’ils viendraient au centre-ville pour regarder le football dans une nouvelle installation.

Les partenaires de Green et d’Alliance Sports possèdent également la filiale Omaha Storm Chasers Triple-A des Royals de Kansas City. Parmi les autres équipes qu’ils possèdent figurent les Écureuils volants de Richmond et la filiale Double-A des Giants de San Francisco.

Lorsque Alliance a lancé l’Union Omaha en 2020, c’était le 11e club à jouer en USL League One, et bientôt, en 2021, les Owls ont remporté le championnat USL League One. Depuis la création de l’équipe, elle a accumulé le meilleur pourcentage de victoires de sa ligue, a déclaré Green.

La League One est une ligue professionnelle masculine sanctionnée par la Fédération américaine de football et qui constitue le troisième niveau du paysage du football américain.

Les nouvelles fouilles des Owls ouvriraient la porte à une croissance vers un niveau de compétition plus élevé au niveau du championnat USL (Division II de football américain), ont déclaré les responsables de l’Union Omaha.

“Ce projet fera progresser le football professionnel à Omaha et dans tout l’État”, a déclaré Cordaro.