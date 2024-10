Le nouveau SSD Samsung est au prix de 0,07 $/Go avec cette offre Amazon post-Prime Day

Amazon continue de proposer une offre imbattable sur le SSD Samsung T9 4 To et étend le prix exceptionnel Prime Day à tous les acheteurs, pas seulement aux membres Prime. Ce périphérique de stockage hautes performances, initialement au prix de 549 $, est disponible pour seulement 299 $, ce qui représente une remise substantielle de 45 %.

Vitesse jusqu’à 2 000 Mo/s

Samsung est reconnu depuis longtemps comme un leader en matière de technologie SSD et le dernier modèle T9 illustre pourquoi il est considéré comme le meilleur du secteur. Ce SSD de pointe est conçu pour répondre aux divers besoins des créateurs de contenu, des passionnés de jeux, des universitaires et des professionnels. Sa caractéristique remarquable est la capacité de transfert de données ultra-rapide et offre des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles pouvant atteindre un impressionnant 2 000 Mo/s.

La philosophie de conception du T9 est centrée sur la flexibilité et une large compatibilité. Il fonctionne de manière transparente avec un large éventail d’appareils, depuis les ordinateurs de bureau et portables traditionnels jusqu’aux équipements spécialisés tels que les appareils photo de qualité professionnelle et les consoles de jeux modernes. Cette polyvalence est particulièrement bénéfique pour les professionnels qui passent fréquemment d’un environnement de travail à l’autre ou qui ont besoin de transférer sans effort de grands ensembles de données sur diverses plates-formes.

Pour compléter le matériel, Samsung a inclus son propre Logiciel de magicien avec le T9. Cette suite d’outils est conçue pour aider les utilisateurs à maximiser le potentiel du disque et offre des fonctionnalités telles que l’optimisation des performances, des mises à jour régulières du micrologiciel, des options de sécurité améliorées et une surveillance continue de l’état de santé. Cela garantit que le T9 conserve des performances et une fiabilité optimales tout au long de sa durée de vie opérationnelle.

Le timing de cette transaction est particulièrement avantageux. Bien qu’il soit né pendant le Prime Day, Amazon a étendu cette offre à tous les clients le rendant accessible à un public plus large au cours de ce week-end. Ce niveau de remise sur un SSD Samsung premium est rare, et il est peu probable que nous voyions un meilleur prix même lors des prochains événements de vente comme le Black Friday.

Gardez à l’esprit que même si l’offre a été prolongée de quelques jours supplémentaires, elle est toujours soumise à la disponibilité des stocks. Compte tenu de la popularité des SSD Samsung et des remises importantes proposées, il est fort possible que le stock s’épuise rapidement.

