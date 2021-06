Le nouveau sponsor de maillot de Norwich, BK8, s’excuse pour les publications « sexuellement provocantes » sur les réseaux sociaux | Actualités footballistiques

Norwich a demandé à son nouveau sponsor de maillot BK8 de supprimer le contenu sexuellement provocateur qui figurait sur les comptes de médias sociaux de l’entreprise, soulignant que le matériel « ne correspond pas à la vision et aux valeurs plus larges » du club.

Lundi matin, les Canaries ont annoncé que la société de paris asiatiques était leur nouveau partenaire principal pour la saison 2021/22.

Cela a ensuite été critiqué, car les partisans ont souligné certains des supports marketing de l’entreprise en ligne.

💬 « Nous sommes ravis d’accueillir BK8 comme nouveau partenaire principal. C’est excellent qu’ils voient l’intérêt de travailler avec Norwich City. » pic.twitter.com/a4cFl6zaa2 – Norwich City FC (@NorwichCityFC) 7 juin 2021

Un porte-parole de Norwich a ensuite déclaré: « Le club a travaillé rapidement avec BK8 pour supprimer les postes après l’annonce du nouveau partenariat.

« Ces publications et ce marketing ne correspondent pas à la vision et aux valeurs plus larges de Norwich City et nous allons revoir notre processus de diligence raisonnable à l’avenir. »

BK8 a publié une déclaration s’excusant pour toute infraction commise.

La société a déclaré: « Suite aux préoccupations et aux problèmes soulevés par le Norwich City Football Club et ses supporters à la suite d’une annonce ce matin, BK8 aimerait s’excuser de tout cœur pour toute infraction causée par notre marketing historique.

« Nous acceptons que cette forme de marketing ne convient pas à un partenariat en Premier League.

« Nous avons immédiatement supprimé tout le matériel marketing de cette nature et procéderons à un examen de notre stratégie marketing à l’avenir. »