Le nouveau spectacle Kardashian de Sky mettra en vedette un ex-membre de la célèbre famille

La royauté REALITY la famille Kardashian a trouvé une gloire et une fortune vertigineuses.

Ils ont attiré notre attention pour la première fois il y a 15 ans avec l’émission américaine Keeping Up With The Kardashians, qui a duré jusqu’en 2021, puis est revenue cette année avec la série Disney+ The Kardashians. . . et vont toujours fort.

Sky est sur le point de réaliser un documentaire sur l’ascension stellaire de Kim Kardashian et du reste du clan[/caption]

Maintenant, Sky est sur le point de réaliser un documentaire sur l’ascension stellaire de Kim Kardashian, son arrière ample et le reste du clan.

Mettant également en vedette ses sœurs Kourtney et Khloe, leurs demi-sœurs Kendall et Kylie Jenner et leurs parents Kris et Caitlyn Jenner, il promet de ne pas hésiter à explorer leurs façons de développer leur marque.

Ajouter de la crédibilité aux affirmations sera à vous vraiment Caitlyn Jenner. Une source a déclaré: “L’histoire des Kardashian est l’une des plus fascinantes et improbables de l’histoire de la télévision.

« Et la façon dont ils ont développé leur notoriété et l’ont exploitée est une histoire fascinante.

“C’est l’objectif de ce documentaire, avec des discussions sérieuses de personnes qui savent de quoi elles parlent – souvent par expérience de première main.”

Campagnes publicitaires

Le documentaire Sky, qui n’a pas encore de titre, devrait bientôt commencer le tournage et devrait être diffusé au milieu de l’année prochaine.

Keeping Up With The Kardashians, ou KUWTK, est rapidement devenu un succès lors de sa première présentation en 2007 et a transformé le clan californien en mégastars.

Kim à elle seule vaut désormais 1,6 milliard de livres sterling grâce à des avenants sans fin, des campagnes publicitaires et des projets de conception.





Et la richesse et le profil de la famille continuent de croître alors que la deuxième série des Kardashians a été lancée en septembre et captive à nouveau les fans de Disney +.

Je peux également révéler que l’action a été l’un des plus gros tirages pour le géant du streaming relativement nouveau, avec des milliers de nouvelles inscriptions pour les abonnements en conséquence directe de l’attrait de tout ce qui concerne Kardashian.

Vous pouvez parier que le nouveau Sky doc sera tout aussi populaire.

JASON’S RIGHT MANC FOR JOB

JASON Manford n’aura pas beaucoup à faire pour son dernier concert.

L’humoriste mancunien a rejoint l’équipe d’animation de Children In Need en tournage à Salford.

Jason Manford a rejoint l’équipe d’accueil pour Children In Need qui est en cours de tournage à Salford[/caption]

Jason, qui est actuellement en tournée nationale de stand-up, présentera aux côtés d’Alex Scott, Mel Giedroyc et Ade Adepitan pour le spectacle caritatif, qui sera diffusé vendredi prochain sur BBC1.

Chris Ramsey est également de la partie et Jason admet qu’il a déjà interrogé son collègue comique sur ce qui l’attend : « Chris m’a appelé et m’a dit que la nuit était longue, alors portez des chaussures confortables.

“Il a également dit que l’accumulateur à la fin de la nuit, lorsque vous découvrez l’argent que vous avez gagné, est l’une des choses les plus excitantes de toute la télévision.”

L’émission comprendra également des émissions spéciales CiN sur les favoris de la BBC Blankety Blank, The Weakest Link et The Repair Shop, ainsi que la couverture de Joe Wicks marchant sur un marathon épique – l’un des nombreux efforts de collecte de fonds prévus.

Ce devrait être une soirée au top.

LES FARCES DE CORRIE DE SIMON

NOUS avons vu le côté effronté de Simon Gregson lorsqu’il a été transformé en drag diva Bidet Bardot sur Queens For The Night.

Mais la star de Corrie n’a pas eu besoin de creuser profondément pour le trouver, car il est souvent méchant sur le plateau.

Simon Gregson de Coronation Street est souvent méchant sur le plateau[/caption]

S’exprimant sur le podcast Parenting Hell, Simon a déclaré: “Des amis du département du son me lanceraient des défis en disant” Je parie que tu ne peux pas faire ça “. Et je dirais ‘Je parie que je peux.’

«Et voyez si cela passerait le montage. Et ça l’a toujours fait. Pour une raison quelconque, j’ai commencé à dire “Euh” avant chaque phrase.

«Alors ils ont dit:« Faites une erreur de la porte à l’autre côté du bar »- et je l’ai fait!

«Et me gratter les fesses et renifler mes doigts. C’est sorti aussi. Il se faufile juste à travers le montage, c’est génial.

« Les gens semblent aimer ça. Je me suis enfui avec un meurtre et cela m’a rendu la vie très facile au travail.

‘Magique’ Princess Mirror-Belle de JULIA Donaldson sera de retour pour une deuxième série magique sur CBBC. L’enfant actrice Tallulah Conabeare, qui joue le rôle principal, a déclaré: “Ce sera encore plus amusant, magique et excitant que le premier.” Les 12 épisodes seront disponibles sur BBC iPlayer à partir du 21 novembre.

ITALIA 90 REPLAY SUR SKY

Les héros du football anglais Paul Gascoigne, John Barnes et Terry Butcher se remémoreront la Coupe du monde d’Italie 90 dans un nouveau documentaire Sky.

Le trio, qui a atteint de manière mémorable les demi-finales avec les Three Lions, apparaîtra dans l’émission aux côtés d’autres icônes du tournoi de 1990, dont l’Italien Salvatore Schillaci, le Camerounais Roger Milla et l’Allemagne de l’Ouest Lothar Matthaus.

Le doc se concentre sur cinq des équipes les plus mémorables d’Italia ’90 – Angleterre, Cameroun, Italie, Yougoslavie et Allemagne de l’Ouest – rappelant le drame sur le terrain, ainsi qu’en dehors.

Les téléspectateurs verront comment la chute du mur de Berlin, les tensions civiles en Yougoslavie et le hooliganisme du football anglais ont affecté les équipes entrant dans le tournoi.

Le premier épisode d’Italia ’90 : Quatre semaines qui ont changé le monde sera diffusé sur Sky Documentaries ce dimanche à 21h. La chaîne diffuse également des émissions spéciales sur le héros anglais de la Coupe du monde 1966 Geoff Hurst et l’équipe brésilienne vainqueur de la Coupe du monde 2002 ce mois-ci alors que la fièvre de la Coupe du monde commence à faire son apparition.

Affichage pratique lorsque votre tableau mural Qatar 2022 est en place.

La course de Ross

ÊTRE passager dans la voiture de Jonathan Ross était aussi effrayant que ses fêtes d’Halloween.

L’animateur de télévision vétéran a révélé qu’il était un conducteur terrible après avoir passé son test il y a plusieurs lunes, si mal qu’il a une fois renversé un piéton DEUX FOIS.

Il conduisait sa femme Jane Goldman à l’époque, avant de sortir pour appeler une ambulance.

Wossy explique : « J’étais avec ma femme et puis un vide est apparu. J’ai accéléré pour avancer et elle a crié, alors je me suis arrêté et j’ai dit ‘Quoi ?’

“Elle a dit ‘l’homme’, je suis allé ‘Quel homme?’ J’ai pensé, ‘Je ne sais pas ce qui se passe’, mais il y avait un autre écart, j’ai pensé, ‘Merde, je vais m’en sortir’, j’ai accéléré à nouveau, et en accélérant, j’ai vu l’homme qu’elle voulait dire que je venais de renverser, mais qui se tenait maintenant debout. En accélérant, je l’ai renversé à nouveau.

S’exprimant sur Mel Giedroyc de Dave: Impardonnable, il a ajouté: “Alors j’ai renversé le même homme deux fois. Il avait été renversé, il s’était relevé et j’ai renversé le f ***.

C’est comme une chanson de Chumbawamba.