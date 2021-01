Les fabricants de smartphones se sont lentement éloignés des produits phares compacts, seul Apple étant parvenu à livrer un appareil petit mais puissant en 2020 – l’iPhone 12 mini.

Selon les informations d’OnLeaks, Sony est sur le point de livrer un smartphone compact et il pourrait bien faire partie de la gamme Premium Compact. Cependant, une source différente du Japon dit qu’il ne s’agit peut-être pas d’un produit phare, mais plutôt d’un appareil d’entrée de gamme alimenté par le chipset Snapdragon 480. Dans tous les cas, nous obtenons des images en direct du téléphone.







Nouveau Sony Xperia Compact

Les images révèlent un petit appareil avec certains éléments de conception clés que nous avons vus dans les appareils Xperia précédents: grand écran, bouton de caméra dédié, configuration de la caméra verticale. Cependant, il semble qu’il n’échappera pas au fléau des encoches en forme de goutte d’eau pour les caméras selfie – alors que d’autres fabricants ont adopté sans réserve la tristement célèbre solution, Sony a hésité à l’introduire et ne l’a apporté que dans le Xperia L4.







Nouveau Sony Xperia Compact

Ce téléphone aurait un écran de 5,5 pouces. Le dos n’impressionne pas non plus beaucoup – deux caméras et un seul flash LED. Étant donné que ce téléphone dispose d’une prise audio 3,5 mm, il pourrait très bien s’adresser aux utilisateurs à petit budget plutôt qu’à ceux qui recherchent un produit phare Android compact.

Source 1 • Source 2 (en japonais)