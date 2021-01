Qualcomm a dévoilé un nouveau chipset de téléphone phare – le Snapdragon 870 – basé sur l’architecture phare Snapdragon 865 de 2019.

Le 870, comme le 865+ avant lui, est essentiellement une version overclockée du 865. Il augmente la vitesse d’horloge principale du processeur Kryo 585 à 3,2 GHz – un grand pas en avant par rapport aux 2,84 GHz sur le 865 d’origine, mais plus modeste amélioration par rapport au Snapdragon 865+ à 3,1 GHz, lancé en juillet dernier.

Les autres composants, spécifications et fonctionnalités restent identiques, alors ne vous attendez pas à ce que les téléphones Snapdragon 870, chaque fois qu’ils apparaissent, offrent des fonctionnalités impossibles sur les modèles 865 – ils pourraient simplement fonctionner un peu plus vite. Considérez cela comme le Snapdragon 865 ++.

Alors pourquoi existe-t-il du tout? Très probablement parce que les fabricants voulaient une nouvelle puce Snapdragon avec la marque premium de la série 8 de la société qui était plus abordable que le Snapdragon 888. C’est le véritable successeur phare du 865, dévoilé en décembre dernier, que nous avons déjà vu dans les téléphones haut de gamme, y compris le Série Xiaomi Mi 11 et Samsung Galaxy S21.

«S’appuyant sur le succès des Snapdragon 865 et 865 Plus, le nouveau Snapdragon 870 a été conçu pour répondre aux exigences des OEM et de l’industrie mobile», a déclaré Kedar Kondap, vice-président de la gestion des produits de Qualcomm.

Il est probable que le 870 apparaisse dans les téléphones de jeu et les produits phares de valeur qui veulent donner la priorité à la performance pure tout en offrant un bon rapport qualité-prix – tout comme le Snapdragon 765G a dominé le marché du milieu de gamme supérieur en 2020, et est même apparu dans les produits phares, y compris le Pixel. 5 et LG Velvet.

Les fabricants confirmés utilisant le Snapdragon 870 incluent Motorola, iQOO, OnePlus, Oppo et Xiaomi, les premiers téléphones devant être annoncés au premier trimestre 2021 – d’ici la fin du mois de mars.