Le nouveau SmartTag de Samsung passe par la FCC, en voici un aperçu

Le concurrent AirTag de Samsung est sorti en 2021, et il est grand temps de le remplacer. Nous avons déjà entendu dire qu’un nouveau Samsung Galaxy SmartTag arrivera plus tard cette année, et plus tôt ce mois-ci, il a reçu sa certification Bluetooth.

Maintenant, il est allé encore plus loin dans le jeu de la certification, ayant passé par la FCC, qui a donné son feu vert pour le lancement, qui pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Heureusement, la certification FCC est accompagnée d’une image montrant l’étiquette. Le voici pour votre plus grand plaisir.

Comme vous pouvez le voir, il s’agit toujours de la marque Galaxy SmartTag, mais le nom officiel pourrait être quelque chose comme Galaxy SmartTag 2. Le numéro de modèle est EI-T5600. La rumeur disait initialement que l’accessoire atterrirait chez Samsung Unpacked la semaine dernière, mais n’a pas été annoncé là-bas, peut-être parce que cet événement était déjà emballé (excusez le jeu de mots) avec d’autres appareils – la société coréenne a dévoilé le Galaxy Z Fold5, le Galaxy Z Flip5, la famille Galaxy Watch6, ainsi que la série Galaxy Tab S9.

Le nouveau SmartTag est moins carré et plus ovale que son prédécesseur, et il comporte un trou beaucoup plus grand pour les porte-clés – soi-disant pour que vous puissiez l’attacher plus facilement directement à un. Le nouveau tracker intègre à la fois Bluetooth LE et la connectivité UWB. Le SmartTag d’origine manquait d’UWB, mais le SmartTag+ a corrigé cela. Cette fois-ci, il semble qu’il n’y aura qu’un seul modèle.

Via 1 | Via 2