Le nouveau SmartTag 2 à 30 $ de Samsung s’attaque aux AirTags d’Apple

Après le SmartTag et le SmartTag Plus, Samsung présente un nouvel appareil pour vous aider à suivre vos objets : le Galaxy SmartTag 2. Il arbore un nouveau design, des fonctionnalités mises à jour et sera lancé mondialement le 10 octobre.

Le SmartTag 2 est en concurrence avec les trackers Tile et Apple AirTags. Comme la gamme SmartTags existante, vous ne pouvez utiliser SmartTag 2 qu’avec les téléphones Samsung Galaxy. Cela coûtera 30 $ aux États-Unis.

Le SmartTag 2 a une « nouvelle taille compacte et un nouveau design en forme d’anneau » et comprend du métal à l’intérieur de l’anneau pour une résilience accrue, selon un communiqué de presse de Samsung. Il modifie également la durée de vie de la batterie avec un nouveau mode d’économie d’énergie et un mode normal amélioré. Les utilisateurs peuvent basculer entre les modes, la batterie du SmartTag 2 pouvant durer jusqu’à 700 jours en mode économie d’énergie – plus de deux fois plus longtemps que les modèles précédents – et jusqu’à 500 jours en mode normal, selon Samsung.

L’appareil est également doté d’une fonction Compass View améliorée si vous possédez un smartphone Galaxy prenant en charge l’ultra large bande. La fonctionnalité fournit des flèches pour indiquer la direction et la distance du Galaxy SmartTag 2 par rapport à l’utilisateur, selon Samsung. Il existe également des mises à niveau de l’application SmartThings Find de Samsung, qui est directement intégrée aux téléphones et se connecte aux SmartTags, comme une vue cartographique plein écran et une interface intuitive.

Le SmartTag 2 dispose de capacités Bluetooth Low Energy et ultra-large bande, similaires au SmartTag Plus. Samsung note que pour fonctionner pleinement, le SmartTag 2 doit être associé à des smartphones Galaxy compatibles ultra large bande avec Android 11 ou supérieur.

Voici un aperçu d’autres options de suivi et des conseils d’utilisation du SmartTag et du SmartTag Plus.