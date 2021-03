Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a annoncé que son prochain smartphone sera livré avec une lentille liquide dans son module de caméra, a annoncé la société via les réseaux sociaux. Xiaomi, dans un article de Weibo, a déclaré que l’objectif du prochain smartphone Mi Mix permettra à un appareil photo de tout prendre, du téléobjectif aux prises de vue macro, ainsi que d’offrir des capacités de mise au point automatique rapides. Xiaomi devrait dévoiler le smartphone Mi Mix le 29 mars, avait annoncé la société plus tôt. La «lentille liquide», comme son nom l’indique, comprend une couche de liquide, et la mise au point et la distance focale de la lentille sont modifiées en appliquant une tension électrique. Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de lentilles liquides. Ils sont généralement utilisés pour des applications industrielles où les lentilles traditionnelles avec des pièces mécaniques en mouvement peuvent s’user trop rapidement. Cependant, la taille compacte et la polyvalence en font une perspective attrayante pour les smartphones. En théorie, les objectifs liquides pourraient combiner plusieurs des capacités des caméras que l’on retrouve à l’arrière de la plupart des smartphones.

