Le nouveau site Web d’OVNIS du Pentagone vous permet d’explorer des informations déclassifiées sur les observations

Les ovnis – objets volants non identifiés – sont le terme que la plupart des gens utilisent pour désigner les observations d’entités inexpliquées vues dans le ciel. Mais pour le gouvernement, ces objets mystérieux sont connus sous le nom d’UAP, ce qui signifie « phénomènes anormaux non identifiés » (le mot « anormal » signifie simplement s’écarter de ce qui est normal ou attendu.) Désormais, le département américain de la Défense a lancé un site Internet collecter des informations déclassifiées accessibles au public sur les PAN.

Pour l’instant, le grand public pourra lire les informations publiées. Bientôt, les employés, entrepreneurs et militaires du gouvernement américain connaissant les programmes américains pourront signaler leurs propres observations, et plus tard, d’autres pourront soumettre des rapports.

« Ce site Web fournira des informations, y compris des photos et des vidéos, sur les cas UAP résolus au fur et à mesure qu’ils seront déclassifiés et approuvés pour diffusion publique », a déclaré le ministère dans un communiqué publié jeudi. « Les autres contenus du site Web comprennent des rapports sur les tendances et une section de questions fréquemment posées ainsi que des liens vers des rapports officiels, des transcriptions, des communiqués de presse et d’autres ressources que le public peut trouver utiles, telles que les lois applicables et les sites de suivi des aéronefs, des ballons et des satellites. «

Le site est en ligne maintenant à aaro.mil. L’outil de reporting destiné aux employés du gouvernement, aux entrepreneurs et aux militaires sera opérationnel à l’automne. Et si vous n’appartenez pas à l’un de ces groupes spécifiques, continuez quand même à surveiller le ciel, car « un mécanisme permettant aux membres du grand public de faire des rapports sera annoncé dans les mois à venir », a indiqué le ministère.

Pour l’instant, l’une des parties les plus intéressantes du site est son rubrique tendances. Apparemment, la plupart des PAN signalés sont ronds, blancs, argentés ou translucides, repérés entre 10 000 et 30 000 pieds, mesurant entre 1 et 4 mètres, et n’émettent pas d’échappement thermique. Les points chauds pour les observations comprennent les côtes est et ouest des États-Unis.

Il y a aussi une petite section de vidéos avec des noms tels que « Vidéo DVIDS – Affaire non résolue : Survol de la Marine 2021, » et « Vidéo UAP : Objet du Moyen-Orient« .

Les lecteurs peuvent laisser des commentaires sur les vidéos. À propos de la vidéo « Objet du Moyen-Orient », une personne écrit : « J’ai remarqué que je ne l’ai jamais vu projeter une ombre. Mais d’autres objets ont des ombres. »

Comme l’a écrit CNET en 2021, le simple fait que des gens voient des objets dans le ciel qu’ils ne peuvent personnellement pas identifier ne signifie pas que des extraterrestres explorent la Terre pour une visite – ou qu’ils s’y sont déjà arrêtés. De nombreux cas UAP ont été attribuées à « ballons ou entités-ballons », ainsi que des drones, des oiseaux, des événements météorologiques ou des débris aéroportés comme des sacs en plastique.