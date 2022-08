Le nouveau site Web Android de Google demande à Apple d’ajouter des SMS RCS à iMessage

Que ce passe-t-il Google fait pression sur Apple pour prendre en charge la norme de message texte RCS sur l’iPhone avec une nouvelle campagne de site Web. Pourquoi est-ce important Google défend la norme RCS en remplacement des SMS et MMS, affirmant que la prise en charge de l’iPhone améliorerait considérablement l’envoi de SMS sur tous les appareils. Et après Bien que l’adoption du RCS dans iOS 16 soit douteuse, Apple lance de nouvelles fonctionnalités dans iMessage lorsque iOS 16 sera lancé au public probablement en septembre.

Le groupe Android de Google se lance une nouvelle campagne de site Web Mardi, l’accent a été mis sur la demande à Apple de soutenir le Norme de messagerie texte RCS dans L’application Messages d’Apple.

Le site Web met un accent particulier sur l’expérience de “bulle verte” d’Apple lorsque les messages sont livrés via les normes SMS et MMS, comme l’absence d’indicateurs de frappe, d’images compressées et moins de contrôle sur les discussions de groupe par rapport à iMessage et à la plupart des applications de discussion. RCS comprend de nombreuses fonctionnalités vues dans iMessage ainsi que des applications de chat comme WhatsApp et Signal, y compris des indicateurs de frappe, un message crypté et un envoi de photos de meilleure qualité.

La campagne est le dernier effort de Google pour encourager Apple à utiliser la norme de texte RCS, qui reste actuellement un service de messagerie texte Android uniquement avec un demi-milliard d’utilisateurs actifs par mois. Bien que RCS bénéficie désormais du support des principaux opérateurs de téléphonie mobile américains, sans adoption dans l’application Messages d’Apple ou dans des appareils tels que les téléphones de base, il s’agit essentiellement d’un “iMessage” pour les téléphones Android uniquement.

Google



Il est à noter, cependant, que l’investissement de Google dans RCS – également connu sous le nom de Chat dans l’application Messages d’Android – intervient après des années de manqué tentatives pour cultiver son propre service d’application de chat. Plus récemment, Google a même créé une application distincte pour remplacer son service Hangouts qui s’appelle également Chat, et son L’application d’appel vidéo Duo fusionne avec Google Meet.

Le site Web de la campagne suggère également des applications de chat multiplateformes comme Signal et Meta’s WhatsApp comme options pour obtenir une expérience de textos plus universelle, au lieu d’essayer de déplacer les gens vers un autre service appartenant à Google. WhatsApp mardi a également annoncé nouvelles fonctionnalités de confidentialité qui ajoutent la possibilité de quitter discrètement les discussions de groupe, de masquer votre statut en ligne et de bloquer les captures d’écran du contenu destiné à être consulté une fois.

Le lobbying de Google auprès d’Apple intervient un mois avant que le fabricant d’iPhone ne soit largement diffusé iOS 16ce qui ajoute la possibilité de modifier et annuler les messages qui sont envoyés via son service iMessage. Apple a gardé le silence sur son intention de prendre éventuellement en charge RCS, mais la version bêta publique d’iOS 16 inclut la prise en charge de réactions aux messages envoyées via les discussions de groupe par SMS.