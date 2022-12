Le nouveau shérif de Los Angeles promet responsabilité et intégrité pour le département

LOS ANGELES (AP) – Le nouveau chef du plus grand département du shérif du pays s’est engagé samedi à inaugurer une ère d’intégrité et de collaboration après que le mandat de son prédécesseur ait été marqué par des affrontements avec d’autres fonctionnaires et des allégations selon lesquelles des groupes de députés en gang se sont déchaînés au sein de l’agence. .

Robert Luna a prêté serment lors d’une cérémonie à midi avec sa famille à ses côtés. Il commence officiellement son mandat de 34e shérif du comté de Los Angeles la semaine prochaine, après avoir remporté les élections le mois dernier par un glissement de terrain.

L’ancien chef de la police de Long Beach, en Californie, va prendre la tête d’une agence comptant près de 10 000 adjoints assermentés après le turbulent mandat unique du shérif Alex Villanueva.

Dans un discours de 20 minutes, Luna a promis une nouvelle direction, affirmant qu’il se concentrerait sur la responsabilité des députés et la coopération avec les élus. Il sera chargé de faire baisser les taux de crimes violents et contre les biens qui ont grimpé en flèche dans le comté, le plus peuplé du pays avec environ 10 millions d’habitants.

Luna a déclaré qu’il avait été élu “avec un mandat très clair pour apporter un nouveau leadership”.

“Nous devons continuer à accepter le changement”, a-t-il déclaré. “Si nos rues ne sont pas sûres pour les automobilistes, les piétons et les cyclistes, si notre crise des sans-abri provoque le désespoir et la misère … alors nous n’aurons jamais la sécurité publique.”

Luna a déclaré qu’il éliminerait ce qu’il appelait les «gangs adjoints» et améliorerait les conditions dans les prisons.

“Nous devons défendre une bonne police”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Il est de notre responsabilité de dénoncer la mauvaise police, et nous le ferons – c’est un élément pour garder la confiance du public.”

Le mandat de Villanueva a été entaché d’affrontements avec des membres du conseil de surveillance du comté et de critiques selon lesquelles il aurait minimisé les allégations de malversations de certains députés. Il a imputé les controverses aux “faux récits” de ses adversaires politiques.

Villanueva a déclaré que ses réalisations comprenaient la gestion du système carcéral pendant la pandémie, la lutte contre l’itinérance avec humanité et la refonte du programme de caméras corporelles du département.

