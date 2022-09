Le nouveau service de streaming SkyShowtime est lancé aujourd’hui

Aujourd’hui, un nouveau service de streaming offert par Comcast (la société mère de Sky et NBC) et Paramount a été lancé en Europe – il s’appelle SkyShowtime et coûte 6,99 € par mois.

SkyShowtime comprend des premières télévisées exclusives et des premiers looks pour les sorties en salles de Paramount Pictures et Universal Pictures, ainsi que des films et des séries de Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount +, Showtime, Sky Studios et Peacock.

Le service de streaming est désormais disponible au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède. Il sera déployé aux Pays-Bas à la fin de cette année, et en Espagne, au Portugal, en Andorre et en Europe centrale et orientale dans les mois à venir – probablement au premier trimestre 2023.

Certains des films les plus populaires disponibles sur la plateforme incluent Top Gun : Maverick, Jurassic World Dominion, Minions : The Rise of Gru, The Northman, Sing 2 et Sonic the Hedgehog 2. Pendant ce temps, il existe des séries télévisées telles que Yellowjackets, Star Trek : Strange New Worlds, Yellowstone et Law & Order sont tous disponibles à regarder.

Dans la région nordique, SkyShowtime remplace complètement Paramount + – l’un des premiers domaines lancés par cette dernière plate-forme en dehors des États-Unis.

Jusqu’à présent, il n’est pas prévu de lancer SkyShowtime au Royaume-Uni, car Sky est déjà très présent dans cette région – il en va de même pour l’Irlande, l’Allemagne et l’Italie. Cela a du sens, étant donné que Paramount + est disponible gratuitement pour les clients Sky. Peacock de NBC est également disponible via Sky, ainsi que Now, le service de streaming flexible de Sky.

