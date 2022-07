Le nouveau service de streaming NFL + de la Ligue nationale de football est lancé à 4,99 $ par mois

La NFL est en train de renouveler son forfait Sunday Ticket et choisira un partenaire de streaming, peut-être Apple ou Amazon, d’ici l’automne. Ce forfait coûte environ 300 $ par an et offre un accès à tous les jeux hors marché le dimanche. DirecTV détient les droits de Sunday Ticket depuis 1994, mais ne fait pas d’offre pour les droits après l’expiration du contrat actuel cette saison. La durée de son nouveau contrat Sunday Ticket reste à déterminer, mais la ligue veut donner à un nouveau partenaire “la bonne piste pour réussir”, a déclaré Schroeder dans une interview.

“C’est une autre option que nous envisagerons avec toutes nos autres options”, a déclaré Schroeder. “Nous sommes vraiment ravis de savoir où NFL + peut aller. Aussi rapidement que les médias et le secteur de la distribution sportive continuent de changer et d’évoluer, il existe de nombreux facteurs différents.”

NFL + n’inclura pas initialement de matchs exclusifs de saison régulière, mais pourrait éventuellement dépendre de l’évolution des habitudes de visionnage dans les années à venir, a déclaré Hans Schroeder, vice-président exécutif et directeur de l’exploitation de NFL Media. La ligue a verrouillé ses droits de diffusion locale pour les sept à 11 prochaines années.

NFL + marque la première fois que la NFL exploite son propre service de streaming, offrant à la ligue une nouvelle future plate-forme pour potentiellement montrer des jeux exclusifs . La Major League Baseball et la National Basketball Association vendent déjà des abonnements à leurs propres services de streaming qui incluent des jeux hors marché.

NFL + inclura également un accès en direct sur les appareils mobiles aux matchs locaux et aux heures de grande écoute de la saison régulière et des séries éliminatoires, précédemment disponible gratuitement sur l’application Yahoo Sports.

Un abonnement comprendra tous les jeux de pré-saison hors marché, qui n’étaient auparavant disponibles qu’avec un abonnement à NFL Game Pass pour 99,99 $ par an. La pré-saison de la NFL débute le 4 août avec les Jaguars de Jacksonville face aux Raiders de Las Vegas. Comme ce sera un match télévisé à l’échelle nationale, il ne sera pas présenté sur NFL +.

En première lundi, la NFL lance NFL + pour 4,99 $ par mois ou 39,99 $ par an.

En plus des jeux, NFL + comprendra des émissions NFL Network à la demande et une programmation archivée de NFL Films.

Pour 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an, la NFL vend également NFL + Premium. Cet abonnement comprend des rediffusions complètes et condensées du jeu et l’accès au film “All-22”, une vue d’ensemble du jeu que les entraîneurs utilisent pour voir comment les 22 joueurs se déplacent dans un jeu donné.

“Nous sommes impatients de continuer à développer NFL + et d’approfondir notre relation avec les fans de tous âges et de tous les groupes démographiques, en leur donnant accès à une quantité considérable de contenu NFL, y compris le contenu le plus précieux de l’industrie des médias : les jeux NFL en direct”, a déclaré le commissaire de la NFL, Roger. Goodell a déclaré dans un communiqué.

REGARDER: Je pense que les droits des médias de la NFL passeront à un service de streaming, déclare Goodell de la NFL