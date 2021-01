Le nouveau service de prêts personnels instantanés de Paytm fournira des prêts allant jusqu’à Rs 2 Lakh en 2 minutes

Paytm, la principale plateforme de services de financement numérique en Inde, a lancé de nouveaux prêts personnels instantanés sur sa plateforme pour faciliter l’accès aux services de crédit à ses 1 million de clients. Le service, actif 24h / 24 et 7j / 7, 365 jours par an, permet aux utilisateurs d’obtenir un prêt en moins de 2 minutes. Le service peut également être utilisé les jours fériés et les week-ends, a déclaré Paytm lors de l’annonce. « Paytm est le partenaire technologique et de distribution des sociétés financières non bancaires (NBFC) et les aiderait à étendre la portée et l’adoption des services de prêt aux particuliers salariés, aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels », a déclaré Paytm lors du lancement.

Les prêts dans le cadre de l’initiative de prêts personnels instantanés de Paytm seraient traités et décaissés par les NBFC et les banques. Cela, selon la société, amènera les clients «nouveaux à crédit» dans le champ du marché financier formel, et permettra également aux particuliers des petites villes et villages qui n’ont pas accès aux institutions bancaires traditionnelles. Paytm a numérisé l’ensemble du processus de demande de prêt et de décaissement sans documentation physique requise. Cette offre de services s’appuie sur la plateforme technologique de Paytm qui permet aux banques et aux NBFC de traiter les prêts de bout en bout en moins de 2 minutes. Dans le cadre du nouveau programme de prêt personnel instantané, Paytm offrira des prêts instantanés allant jusqu’à Rs. 2 lakhs aux salariés, propriétaires de petites entreprises et professionnels.

En outre, Paytm a déclaré que son service de prêt est assorti d’une durée de remboursement flexible de 18 à 36 mois et que l’IME est déterminé en fonction de la durée. Les clients éligibles peuvent bénéficier du service via l’onglet «Prêt personnel» dans la section Services financiers et peuvent gérer leur compte de prêt directement à partir de l’application Paytm. La société a établi un partenariat avec diverses NBFC et banques pour faciliter ce service. Au cours de la phase bêta, Paytm a décaissé des prêts personnels à plus de 400 clients sélectionnés. La société vise désormais plus d’un million d’utilisateurs d’ici la fin de l’exercice pour bénéficier des services de prêt personnel de la plate-forme.

Bhavesh Gupta, PDG de Paytm Lending, a déclaré: «Nous visons à rendre les prêts personnels instantanés accessibles aux travailleurs indépendants, nouveaux pour les particuliers et les jeunes professionnels qui ont besoin de prêts personnels à court et moyen terme pour gérer les dépenses urgentes afin d’éviter le manque de ressources. viennent sur leur chemin pour réaliser leurs rêves et leurs ambitions. Notre objectif est de devenir un catalyseur de croissance pour les jeunes en herbe et les jeunes professionnels indiens afin de les aider à devenir autonomes. Nous continuerons d’innover et de numériser autant de services qui contribuent à apporter les utilisateurs du crédit dans l’économie formelle. «