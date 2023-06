Le nouveau service d’abonnement Quest+ de Meta vous offre deux jeux VR par mois

Posséder des jeux sur un format physique – que ce soit un disque ou une cartouche – tombe en désuétude (au moins les fabricants de consoles aimeraient que vous le croyiez). Posséder des jeux peut également aller dans le sens de la disquette, car les abonnements sont de plus en plus courants.

Le dernier en date est Meta Quest +, un service destiné aux propriétaires du Meta Quest 2, du prochain Quest 3 et du coûteux Quest Pro (désolé, propriétaires originaux de Quest). Pour faire court, cela ressemble à PlayStation Plus.

Quest + coûte 8 $ par mois ou 60 $ si vous payez pour l’année complète (c’est 5 $ par mois). Notez que si vous vous inscrivez avant la fin du mois de juillet, le premier mois ne coûtera que 1 $.

Chaque mois, Meta sélectionnera deux jeux – vous pouvez jouer à ces jeux aussi longtemps que vous êtes abonné à Quest+. Cela signifie que si vous annulez votre abonnement, vous perdez l’accès aux jeux. Mais si vous annulez et (ultérieurement) vous réabonnez, Meta restaurera l’accès à tous les jeux que vous aviez auparavant.













Pistol Whip • Pixel Ripped 1995 • Walkabout Mini Golf • Mothergunship : Forge

Les deux premiers matchs sont Pistolet Fouetun FPS au rythme d’action physique, et Pixel déchiré 1995, un jeu de réalité virtuelle alimenté par la nostalgie dans un jeu. L’objectif de Meta avec la curation de Quest + est à la fois de donner aux abonnés l’accès à certains des titres VR les plus populaires et de faire apparaître des joyaux cachés.

Meta a également révélé les deux jeux qui arriveront au service en août, Mini-golf déambulatoireun mini-golf et Vaisseau-mère : Forgeun roguelite VR FPS frénétique où les joueurs fabriquent de puissantes armes à main.

Les abonnés PlayStation Plus bénéficient également de réductions lors de l’achat de jeux, du moins pour l’instant, cela ne fait pas partie de Quest +.

Vous pouvez en savoir plus sur Meta Quest+ et vous abonner ici.

