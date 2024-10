Le nouveau service coupe-file de Disney World coûte jusqu’à 450 $ par jour

Il semble que cela fait longtemps que Disney n’a pas autorisé les utilisateurs à utiliser un FastPass gratuit pour éviter les files d’attente. Désormais, Lightning Lane Multi-Pass et Lightning Lane Single Pass sont les principales options pour les personnes prêtes à payer pour les obtenir. Cependant, Disney World présente un nouveau niveau, Lightning Lane Premier Pass, qui offre une expérience encore meilleure à un prix beaucoup plus élevé.

Lightning Lane Premier Pass n’est disponible que pour les clients séjournant dans les hôtels officiels de Disney, il ne sera donc pas disponible pour tous les clients. Il fait également partie d’un programme pilote, ce qui signifie que Disney pourrait le jeter après une période d’essai si l’entreprise décide qu’il ne fonctionne pas. Lightning Lane Premier Pass améliore les niveaux inférieurs en permettant aux visiteurs d’accéder à n’importe quel trajet à tout moment de la journée, mais une seule fois par trajet. Bien que sauter les heures de réservation soit agréable, il présente certains inconvénients. Premièrement, Lightning Lane Premier Pass n’a pas d’option de stationnement. En d’autres termes, ce n’est bon que dans un seul parc chaque jour. De plus, les niveaux de tarification du Lightning Lane Premier Pass varient pour chacun des parcs de Disney World, les prix de Magic Kingdom atteignant 450 $ pendant les heures de pointe.

Le Royaume Animal de Disney : 129$ à 199$

EPCOT : 169 $ à 249 $

Disney’s Hollywood Studios : 269 $ à 349 $

Royaume magique : 329 $ à 449 $

Notez que les prix ci-dessus sont par personne et n’incluent pas les taxes ajoutées en plus. Ce sont toutes des options très coûteuses, et la plupart d’entre elles sont encore plus chères que le prix d’un billet pour n’importe lequel des parcs. Les options Lightning Lane Multi-Pass et Lightning Lane Single Pass resteront disponibles pour les invités, mais le Premier Pass est un autre exemple des parcs Disney qui extraient autant d’argent que possible des visiteurs. C’était la tendance lors du mandat de Bob Chapek en tant que PDG de Disney, et Bob Iger a apparemment continué à suivre son exemple lors de son deuxième mandat en tant que PDG, même s’il a déclaré que le prix des vacances à Disney doit être plus abordable. Comme l’a noté CNNla fréquentation des parcs Disney a diminué et la société a été critiquée pour ses hausses de prix.

Le nouveau Lightning Lane Premier Pass semble être la réponse de Disney au Pass Express d’Universal Orlando, qui peut aller de 90 $ à 290 $ par personne, tandis qu’un Pass Universal Express illimité va encore plus haut, de 120 $ à 320 $. Ce n’est pas aussi élevé que les niveaux les plus élevés de Disney, mais cela pourrait changer lors de l’ouverture d’Epic Universe l’année prochaine.