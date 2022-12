Le nouveau sélecteur de photos d’Android commence à apparaître comme par magie

Le nouveau sélecteur de photos qui a été introduit pour la première fois avec Android 13 comme un moyen plus sûr et (espérons-le) plus cohérent de choisir les médias que vous partagez dans les applications, se déploie plus largement cette semaine. Un changement sur le back-end de Google a apparemment rendu le nouveau sélecteur disponible pour un tas d’applications sans avoir besoin d’une mise à jour.

Repéré par Mishaal Rahman, Google a mis à jour le sélecteur de photos pour répondre à une intention différente, ce qu’ils peuvent faire en arrière-plan. Alors maintenant, certaines applications afficheront le nouveau Picker simplement parce qu’Android aime maintenant le rechercher. Et bien que ce soit à l’origine une chose Android 13, Google l’a définitivement rétroporté sur Android 11, mais a soi-disant rétroporté cela même pour les anciennes versions d’Android.

Si vous souhaitez le rechercher, vous le trouverez peut-être dans Twitter, Google Keep, Messages et Chat, ainsi que Slack, Instagram et quelques applications reddit telles que Sync for Reddit et Reddit is Fun. Je l’ai extrait dans Google Keep dans l’image ci-dessus pour référence.

Bien que ce ne soit pas le changement le plus fou, et que beaucoup d’entre vous ne le remarquent peut-être même pas, c’est nouveau. Android 13 l’a apporté comme un moyen pour vos applications de récupérer des fichiers multimédias sans avoir besoin d’accéder beaucoup à votre téléphone. C’est un peu comme un accès en lecture seule, où une application n’obtient pas toute votre bibliothèque multimédia et n’obtient à la place que ce que vous lui donnez, si cela a du sens. Nous aimons également que le sélecteur prenne en charge le design et les couleurs de Material You.

Oh, et si pour une raison quelconque vous ne voyez pas de photos récemment prises ou téléchargées, vous pouvez appuyer sur ce menu à 3 points dans le sélecteur pour parcourir votre zone de documents complète. Il existe également un onglet d’albums pratique pour ceux qui disposent d’une quantité massive de médias.

Jetez-y un coup d’œil !