WASHINGTON, 27 janvier (Reuters) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a maintenu mercredi sa position selon laquelle Téhéran doit recommencer à se conformer à l’accord nucléaire iranien avant que Washington, qui a abandonné le pacte sous l’ancien président Donald Trump, ne le fasse.

Faisant ses premiers commentaires publics sur l’Iran en tant que principal diplomate américain, Blinken a réitéré la politique du président Joe Biden « que si l’Iran revenait en pleine conformité avec ses obligations en vertu du JCPOA, les États-Unis feraient la même chose ».

L’accord nucléaire, officiellement appelé Plan d’action global conjoint (JCPOA), a été conclu par l’Iran et six grandes puissances en 2015 et a engagé l’Iran à restreindre son programme nucléaire en échange d’un allégement des sanctions des États-Unis et d’autres.

Trump a abandonné l’accord en 2018 et a réimposé les sanctions américaines, conduisant l’Iran à commencer à violer ses conditions.

Si l’Iran revient à l’accord, Washington chercherait à construire ce que Blinken a appelé un «accord plus long et plus fort» qui traiterait d’autres questions «profondément problématiques».

Il ne les a pas nommés, mais Biden a déclaré qu’ils incluaient le développement de missiles balistiques par l’Iran et son soutien aux forces par procuration dans des pays tels que l’Irak, la Syrie, le Liban et le Yémen.

« L’Iran n’est pas en conformité sur un certain nombre de fronts et il faudrait un certain temps, s’il prend la décision de le faire, pour qu’il revienne en conformité et le temps pour nous ensuite d’évaluer s’il remplit ses obligations », Blinken a déclaré aux journalistes.

« Nous n’en sommes pas encore là, c’est le moins qu’on puisse dire », a-t-il ajouté. Il a refusé de dire quel responsable américain conduirait les pourparlers avec l’Iran, mais a déclaré que « nous apporterons différentes perspectives sur la question ». (Reportage d’Arshad Mohammed et Humeyra Pamuk; Édité par Howard Goller)