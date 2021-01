Le Sénat américain a confirmé mardi Antony Blinken comme le plus haut diplomate américain, chargé de mettre en œuvre l’engagement du président Joe Biden de renverser la doctrine «l’Amérique d’abord» de l’administration Trump qui affaiblissait les alliances internationales.

Les sénateurs ont voté 78-22 pour approuver Blinken, un confident de longue date de Biden, en tant que 71e secrétaire d’État du pays, succédant à Mike Pompeo. Le poste est le poste le plus élevé du Cabinet, avec le secrétaire quatrième dans la ligne de succession présidentielle.

Blinken, 58 ans, a été secrétaire d’État adjoint et conseiller adjoint à la sécurité nationale sous l’administration Obama. Il s’est engagé à être une force de premier plan dans la tentative de l’administration de recadrer la relation des États-Unis avec le reste du monde après quatre ans au cours desquels le président Donald Trump a remis en question des alliances de longue date. Il devrait commencer à travailler mercredi après avoir prêté serment, selon des responsables du département d’État.

« Le leadership américain compte toujours », a déclaré Blinken à la commission des relations extérieures du Sénat lors de son audience de confirmation le 19 janvier. « La réalité est que le monde ne s’organise tout simplement pas. Quand nous ne sommes pas engagés, quand nous ne sommes pas en tête, alors une des deux choses est susceptible de se produire. Soit un autre pays essaie de prendre notre place, mais pas en une façon qui est susceptible de faire progresser nos intérêts et nos valeurs, ou peut-être tout aussi mauvais, personne ne le fait et vous avez le chaos ».

Blinken a promis que l’administration Biden aborderait le monde à la fois avec humilité et confiance, affirmant que « nous avons beaucoup de travail à faire chez nous pour améliorer notre position à l’étranger ».

Malgré un leadership américain renouvelé prometteur et l’accent mis sur le renforcement des liens tendus avec des alliés en Europe et en Asie, Blinken a déclaré aux législateurs qu’il était d’accord avec de nombreuses initiatives de politique étrangère de Trump. Il a soutenu les soi-disant accords d’Abraham, qui ont normalisé les relations entre Israël et plusieurs États arabes, et une position ferme sur la Chine sur les droits de l’homme et son affirmation dans la mer de Chine méridionale.

Il a cependant signalé que l’administration Biden était intéressée à ramener l’Iran en conformité avec l’accord nucléaire de 2015 dont Trump s’est retiré en 2018.

Les secrétaires d’État nommés par Trump ont rencontré une opposition significative de la part des démocrates. Le premier candidat de Trump pour le poste, l’ancien PDG d’ExxonMobil Rex Tillerson, a été approuvé par 56 voix contre 43 et n’a servi que 13 mois avant que Trump ne le licencie par tweet. Son successeur, Pompeo, a été confirmé par 57 voix contre 42.

L’opposition à Blinken était centrée sur la politique iranienne et les préoccupations des conservateurs selon lesquelles il abandonnerait la campagne de «pression maximale» de Trump contre l’Iran.

Blinken hérite d’une main-d’œuvre de carrière profondément démoralisée et épuisée au département d’État. Ni Tillerson ni Pompeo n’ont opposé une forte résistance aux tentatives de l’administration Trump de vider l’agence, qui n’ont été contrecarrées que par une intervention du Congrès.

Bien que le ministère ait échappé aux réductions proposées de plus de 30% de son budget pendant trois années consécutives, il a vu un nombre important de départs de ses échelons supérieurs et intermédiaires. De nombreux diplomates ont choisi de prendre leur retraite ou de quitter le service extérieur compte tenu des perspectives limitées d’avancement sous une administration qui, à leur avis, ne valorisait pas leur expertise.

Diplômé de l’Université Harvard et de la Columbia Law School et d’une présence de longue date dans la politique étrangère démocrate, Blinken s’est associé à de nombreux anciens hauts responsables de la sécurité nationale qui ont appelé à un réinvestissement majeur dans la diplomatie américaine et à un accent renouvelé sur l’engagement mondial.

Blinken a siégé au Conseil de sécurité nationale sous l’administration Clinton avant de devenir directeur du personnel du Comité des relations étrangères du Sénat lorsque Biden était président du groupe. Dans les premières années de l’administration Obama, Blinken est retourné au NSC et était alors conseiller à la sécurité nationale du vice-président Biden avant de rejoindre le département d’État pour servir d’adjoint au secrétaire d’État John Kerry, qui est maintenant envoyé spécial pour changement climatique.