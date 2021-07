Le nouveau Samsung Galaxy Z Fold3 rend la surface

Le Samsung Galaxy Z Fold3 5G a été un secret mal gardé. Semaine après semaine, à chaque fuite, nous obtenons une image plus complète de sa fiche technique globale et de sa conception.

Mais une chose qui n’est pas tout à fait certaine est de savoir si la caméra selfie interne sur l’écran pliable sera un trou de perforation comme dans le Z Fold2 5G ou une caméra sous-écran, comme de nombreuses fuites l’ont suggéré.

Les deux derniers rendus, gracieuseté de Univers de glace montrer clairement une caméra sous-écran.

L’initié de renom a soutenu que le Galaxy Z Fold3 5G aura une caméra sous-écran pendant un certain temps, soulignant que le second semestre sera le moment de voir la deuxième génération sous la technologie de caméra d’affichage, et que la solution de Samsung serait ont une transmission lumineuse plus élevée que tout autre sur le marché.

Le Samsung Galaxy Z Fold3 5G arrivera le 11 août avec un Snapdragon 888 et 12 Go de RAM, en vert, noir et blanc rosé. Il aura un écran pliable de 7,55 pouces et un écran extérieur de 6,23 pouces, tous deux à 120 Hz. Il y aura à la fois un support S Pen et une résistance à l’eau IP. Nous attendons une batterie de 4 400 mAh avec une charge filaire de 25 W et une charge sans fil de 15 W.