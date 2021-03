Le nouveau Samsung Galaxy Tab passe par la FCC et le TUV Rheinland

Un nouveau Samsung Galaxy Tab (SM-T225) est apparu dans la base de données FCC. Le même modèle a déjà été repéré sur Geekbench alimenté par Helio P22T et 3 Go de RAM avec Android 11 à bord. Sur la base des spéculations, cela devrait être le prochain Galaxy Tab A7 Lite, qui devrait être lancé avec un écran de 8,7 pouces plus tard cet été.





Rendu de la Galaxy Tab A7 Lite (crédit: @ _h0x0d_)

La liste FCC a révélé un croquis de l’appareil qui correspondait à un rendu précédent vu sur Twitter. Le croquis confirme également une prise casque à côté du port USB-C. Nous obtenons également une confirmation sur la connectivité Wi-Fi, Bluetooth et LTE bi-bande du SM-T225.







Liste FCC du Samsung Galaxy Tab (SM-T225)

La liste TUV Rheinland jointe décrit une batterie de 5 100 mAh (numéro de modèle HQ-3565S) et un chargeur de 15 W qui sera fourni avec la tablette. C’est toutes les informations dont nous disposons pour l’instant, nous nous assurerons de vous mettre à jour avec tout nouveau développement qui émergera.







Annonces TUV et Geekbench Samsung Galaxy Tab (SM-T225)

Source | Via