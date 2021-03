Il s’agit du nom de code du chipset Snapdragon 865. A en juger par les informations collectées par le benchmark, le téléphone dispose de 6 Go de RAM. Ce qui est à prévoir d’un S20 FE, les deux modèles d’origine étaient livrés avec 6 Go en standard et avaient une option de 8 Go.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy