Le nouveau Samsung Galaxy A54 rend la fuite montrant quatre coloris

Nous avons déjà vu le prochain Galaxy A54 dans certains rendus divulgués en novembre, mais aujourd’hui, un nouvel ensemble est sorti. Et cette fois, nous voyons l’appareil dans quatre coloris au lieu d’un.

Selon certaines rumeurs, le Galaxy A54 obtiendrait son annonce officielle en janvier, ce qui explique pourquoi les fuites s’intensifient en ce moment. Le téléphone a de grandes chaussures à remplir – ses prédécesseurs ont été les téléphones les plus vendus de Samsung, donc l’A54 doit prendre cet élan.















Samsung Galaxy A54 en vert, violet, noir et blanc

Comme vous pouvez le voir, il devrait être lancé dans au moins ces quatre teintes – noir, vert, violet et blanc, mais il peut y en avoir plus. En termes de spécifications, attendez-vous à un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une configuration de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP et une batterie de 5 100 mAh. Il y aura très probablement plusieurs combos RAM/stockage, dont 6/128 Go en seront un.

Les dimensions de l’A54 seraient de 158,3 x 76,7 x 8,2 mm, ce qui signifie qu’il sera moins haut mais plus large et plus épais que son prédécesseur. Le prix devrait être similaire à celui du Galaxy A53, sans surprise.

