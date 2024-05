Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais les émissions de télévision sur l’automobile ne sont généralement pas très bonnes. Même si vous ignorez toutes les différentes émissions de téléréalité de Yelling Goatee Man Garage, il est généralement préférable de rechercher un bon spectacle qui comprend également des voitures sympas, comme Breaking Bad, que de regarder une émission qui est plus directement un salon automobile. Souviens-toi la première saison de Voiture américaine? Il y a une bonne raison pour laquelle il a été annulé après deux saisons. Mais cela pourrait bientôt changer, lorsque Pneus premières sur Netflix.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous, la série est centrée sur un personnage nommé Shane, joué par le comédien et incroyablement éphémère membre de la distribution de Saturday Night Live Shane Gillis, qui travaille pour son cousin. Will, joué par Steve Gerben, a récemment hérité de la chaîne d’ateliers de réparation automobile de son défunt père, et les choses ne vont pas bien. Will parviendra-t-il à redresser son entreprise en faillite, ou Shane va-t-il tout gâcher ?

Ce n’est pas vraiment la prémisse la plus excitante, mais ça marche. Ce qui sera bien plus important, c’est l’écriture et le jeu des acteurs. La bonne nouvelle est que Stavros Halkias fait également partie du casting, ce qui nous donne certainement beaucoup plus de confiance dans le fait que la série sera légitimement drôle. De plus, la bande-annonce donne l’impression que la série va être légitimement bonne ? Nous ne pourrons pas le dire avec certitude tant que nous n’aurons pas eu la chance de regarder les six épisodes sortis aujourd’hui, mais Netflix l’a également déjà renouvelé pour une deuxième saison, c’est donc encore un autre signe prometteur. Voiture américaineen revanche, avait définitivement l’air mauvais dans la bande-annonce.

À tout le moins, cela vaut la peine de regarder la bande-annonce, et tant que vous avez Netflix, cela vaut la peine de regarder au moins quelques épisodes. Et peut-être qu’une fois l’actualité du matin passée, Rory me laissera regarder un épisode ou deux pour que je puisse vous dire si c’est vraiment bon ou pas. (OK BIEN —RC)