Le nouveau running back des Giants est une machine à briser les tackles

L’attaque au sol des Giants de New York a été un point fort surprenant cette saison. Le running back titulaire Devin Singletary a réalisé une performance impressionnante lors de la défaite des Giants contre les Commanders de Washington lors de la deuxième semaine, se révélant être une machine à briser les tackles au milieu de la compétition.

Le RB des Giants Devin Singletary a mené tous les running backs en termes de plaquages ​​manqués et forcés lors de la semaine 2

Selon Pro Football FocusSingletary a forcé 10 plaquages ​​manqués au cours de la semaine 2, soit le plus grand nombre parmi tous les running backs de la NFL. Ses 95 yards au sol se classent également au 11e rang de la NFL au cours de la semaine 2.

L’attaque des Giants a bien fait circuler le ballon lors de la deuxième semaine contre les Commanders, et une grande partie de ce succès peut être attribuée à leur solide attaque au sol. Singletary a terminé le match avec 95 yards sur 16 courses (moyenne de 5,9) et un touchdown (son premier avec les Giants).

Le fumble de Singletary au troisième quart-temps semble éclipser ce qui était par ailleurs une excellente performance. Il a couru de manière décisive tout au long du match, brisant les plaquages ​​et déclenchant des jeux explosifs tout au long du match. Singletary a été un joueur enchaîné lors de la semaine 2, totalisant quatre premiers essais et mettant fréquemment en place l’attaque des Giants avec des situations de courte distance.

On a beaucoup parlé de la décision des Giants de se séparer de leur running back vedette Saquon Barkley pendant l’intersaison, alors qu’il partait pour les Eagles de Philadelphie en tant qu’agent libre. Même si l’explosivité de Barkley pourrait leur manquer, les Giants doivent être satisfaits de l’efficacité et de la production qu’ils obtiennent de Singletary au cours des deux premières semaines de la saison. Singletary s’impose comme le meilleur running back des Giants et devient un élément central de l’attaque.