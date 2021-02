Royole est techniquement la première entreprise à avoir lancé un téléphone pliable et a lancé plus de produits au cours des deux dernières années. Il est maintenant temps pour la troisième itération de la série Royole Flexpai, et le téléphone est apparu sur TENAA avec des spécifications et des images.

Auparavant, le Flexpai avait une configuration de caméra verticale dans l’une des extrémités, mais maintenant les images révèlent une caméra carrée avec deux tireurs. En plus de cela, il y a une découpe de la même forme dans le coin opposé, permettant à la bosse de la caméra de se poser et aux panneaux arrière du téléphone de se fermer complètement.









Royole Flexpai sur TENAA

En regardant de plus près les images, il n’y a pas de caméra frontale visible, ce qui signifie soit pas de selfies, soit une solution sous l’écran. La configuration principale n’a que deux objectifs, passant de quatre dans le Flexpai 2, ce qui signifie que ce nouveau téléphone pourrait arriver en version Lite ou mini au lieu d’être un successeur à part entière.

Dans d’autres spécifications, le téléphone Royole dispose d’un écran déplié de 7,2 pouces, d’une charge de batterie minimale de 3 360 mAh, d’une interface utilisateur basée sur le système d’exploitation Android et d’une connectivité 5G. Les dimensions de cet appareil sont de 147,1 x 138,8 x 7 mm, ce qui signifie qu’il pourrait très bien s’agir d’un Flexpai plus petit et plus abordable, qui, espérons-le, échappera à la Chine.

Via (en russe)