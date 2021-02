Le nouveau rover Mars de la NASA est équipé du premier avion à voler sur une autre planète

Le rover Perseverance a la taille d’une petite voiture et est plus sophistiqué sur le plan technologique que tout ce que vous avez jamais vu. | NASA / JPL

À 15 h 58 HE le 18 février, le rover Perseverance de la NASA a finalement atterri sur Mars, achevant un voyage dans l’espace qui a commencé en juillet dernier. Le cinquième rover à atterrir sur la planète rouge, ce véhicule de la taille d’une voiture carrée avec un bras extensible est maintenant chargé de rechercher des signes de vie ancienne et de collecter des données sur la géologie et le climat de Mars. Il jettera même les bases d’une éventuelle exploration humaine de la planète.

Pour rendre tout cela possible, le rover présente une étonnante démonstration de technologie conçue spécialement pour la mission historique de Perseverance, des pièces d’une nouvelle combinaison spatiale à un hélicoptère autonome, le premier avion jamais envoyé sur une autre planète. Ces outils aideront le rover à collecter des données sur l’atmosphère de la planète, qu’il pourra ensuite renvoyer à la NASA. Il existe également un système d’excavation qui peut collecter des échantillons de haute qualité de sol martien pour être stockés et analysés plus tard par une future mission sur Mars.

Dans les années où le nouveau rover devrait fonctionner, ces machines affronteront des défis que la technologie terrestre n’a jamais à relever, notamment l’atmosphère ultra-mince de Mars, les ressources limitées, les températures incroyablement froides et la communication retardée avec les seigneurs humains sur Terre.

Pour vous donner une idée de la façon dont tout cela va se passer, nous avons décrit certaines des fonctionnalités les plus intéressantes qui seront exposées maintenant que Perseverance est enfin arrivé sur Mars.

La persévérance est dotée d’une technologie avancée de conduite autonome

La clé du succès de sa mission est la capacité de persévérance à l’auto-conduite. Le véhicule dispose d’un ordinateur dédié à ses capacités autonomes et, comme l’explique Wired, il a été conçu et construit spécifiquement pour cette mission. La fonction de conduite autonome est essentielle car Mars est tout simplement trop loin pour que les humains puissent donner au véhicule des instructions constantes en temps réel. Le rover doit donc se débrouiller tout seul.

« L’une des contraintes fondamentales de tout type d’exploration spatiale – que vous vous rendiez sur Mars, en Europe ou sur la Lune – est que vous disposez d’une bande passante limitée, ce qui signifie une limite sur la quantité d’informations que vous pouvez envoyer dans les deux sens ». David Wettergreen, professeur de recherche à l’Institut de robotique de Carnegie Mellon, a déclaré à Recode. «Pendant les périodes où le robot ne peut pas communiquer, l’autonomie est importante pour lui pour lui permettre de continuer à faire des tâches, d’explorer par lui-même, de progresser, plutôt que de rester assis là à attendre la prochaine fois qu’il entend parler. nous. »

Mais construire un véhicule autonome pour Mars n’est pas nécessairement aussi facile que de construire une voiture autonome ici sur Terre (et ce n’est pas facile non plus). D’une part, le véhicule doit se préoccuper avant tout de la sécurité, non de la vitesse ou du confort de ses passagers. Après avoir reçu des instructions de base des humains sur où il doit aller, Perseverance doit trouver par lui-même la voie la moins dangereuse. S’il tombe en panne, le rover peut se rendre inutile.

«Mars n’est pas une route fixe, plate, agréable et pavée. Mars est un terrain vraiment difficile. Il y a de la terre, des rochers, du sable, des pentes, des falaises – toutes ces choses que le rover devra éviter », a expliqué Philip Twu, ingénieur système robotique à la NASA. «En plus des caméras, le rover aura également besoin d’ordinateurs, d’algorithmes et de logiciels pour pouvoir traiter toutes ces données d’imagerie en une image essentiellement 3D qu’il va ensuite utiliser pour planifier.»

Heureusement pour Perseverance, Mars n’est pas un endroit où un rover autonome doit craindre de percuter une autre voiture ou de heurter un piéton.

«Sur Mars, il n’y a rien qui bouge», a déclaré Wettergreen. «Ils avancent lentement, ils peuvent donc prendre le temps de créer un modèle détaillé, effectuer de nombreuses analyses sur ce modèle, puis décider de la suite à donner.»

Un bras robotisé prélèvera des échantillons de Mars qui seront étudiés sur Terre

Le véhicule est également armé d’un bras de 7 pieds de long équipé d’une perceuse conçue pour collecter des échantillons de roche et de sol sous la surface de Mars. Ces échantillons seront ensuite stockés dans jusqu’à 43 conteneurs que le rover transporte sur la planète. Une fois ces échantillons collectés, ils seront laissés dans des tubes qui reposeront sur la surface de Mars pour une future mission à récupérer.

Le bras seul n’est pas si impressionnant en tant qu’élément de technologie spatiale. Au lieu de cela, sa vertu est tout ce dont il vient, eh bien, armé.

«C’est comme un couteau suisse d’instruments scientifiques», a déclaré Wettergreen. «Ce qui est tellement étonnant, ce sont toutes ces différentes fonctionnalités et capacités qu’ils ont pu intégrer dans un si petit paquet.»

Par exemple, sur le bras se trouve une griffe robotique équipée d’un laser et d’autres outils, y compris une caméra appelée Watson que la NASA compare à «la loupe d’un géologue, agrandissant et enregistrant les textures de roches et de sols cibles», qui fait partie d’un outil – bien nommé Sherloc – livré avec des spectromètres spéciaux et un laser. Il existe également un outil appelé PIXL qui peut analyser des éléments chimiques incroyablement minuscules et, selon les mots de la NASA, prendre des «photos en très gros plan des textures de roches et de sols» pour aider les scientifiques à déterminer si Mars aurait pu abriter la vie microbienne dans le passé.

Des caméras et des microphones de haute technologie donneront au rover des «sens»

Un grand nombre de caméras de très haute qualité – 23 au total – sont intégrées au rover qui aideront le véhicule à explorer la planète. Les caméras n’aideront pas seulement Perseverance à se déplacer sur Mars, mais elles prendront également des images d’échantillons collectés sur la planète et enregistreront l’arrivée du véhicule à la surface en couleur. Pendant ce temps, la NASA affirme que les caméras dites «d’ingénierie» prendront en charge des tâches comme aider le véhicule à éviter les zones potentiellement dangereuses, comme les dunes de sable et les tranchées, tandis que d’autres aideront le système à naviguer sans intervention humaine.



NASA Il y a 23 caméras à bord de Perseverance.

En même temps, le rover captera les données sonores via ses deux microphones. Ces appareils écouteront le rover alors qu’il arrive et voyage sur la planète. Il y a un microphone spécial qui fonctionne en conjonction avec un laser pour étudier la chimie de la géologie de la planète en le zappant et en enregistrant le son du zapping. Comme l’explique la NASA, le microphone entend l’intensité du «pop» produit par le laser transformant la roche en plasma, ce qui «révèle la dureté relative des roches, ce qui peut nous en dire plus sur leur contexte géologique».

Un hélicoptère autonome volera sur une autre planète. C’est une première.

Aussi à bord du rover se trouve Ingenuity, qui – si tout se passe comme prévu – sera le premier hélicoptère à voler sur Mars ainsi que le «premier avion à tenter un vol contrôlé sur une autre planète», selon la NASA. Cela fait d’Ingenuity une expérience en soi, qui a fait l’objet de tests approfondis sur Terre. Sa mission est de démontrer que le vol sur Mars, où il effectuera jusqu’à cinq vols d’essai, est possible, et que les vols peuvent être effectués de manière autonome sur la planète.

Bien que l’appareil soit essentiellement un drone, il est spécialement conçu pour Mars, qui a moins de gravité que la Terre. Cela facilite l’ascension, mais en raison de l’atmosphère relativement mince de la planète, le vol lui-même est plus difficile. Comme le rapporte The Verge, les pales de l’hélicoptère peuvent faire plus de 2000 tours par minute, soit plusieurs fois la vitesse des pales d’hélicoptère qui tournent dans l’atmosphère terrestre. L’ingéniosité est incroyablement légère, pesant environ 4 livres.

Mais l’autonomie du petit véhicule n’est pas seulement conçue pour aider à la navigation; il est également conçu pour maintenir l’ingéniosité en vie.

«Mars est très, très froid. Il atteint environ 130 degrés Fahrenheit la nuit. C’est assez froid », a expliqué Twu. « Donc, l’autonomie à bord de l’hélicoptère est également impliquée dans la recherche d’un moyen de garder l’hélicoptère suffisamment chaud pour survivre à toutes les nuits martiennes. »

Si l’hélicoptère réussit finalement, il aidera la NASA à prendre des décisions sur les endroits où le vol pourrait prêter assistance lors de futures missions sur la planète. Des drones similaires pourraient servir de scouts qui surveillent le terrain de Mars – en particulier les endroits où les rovers ne peuvent pas facilement se rendre – ou, comme le dit la NASA, devenir «un artisanat scientifique entièrement autonome portant des charges utiles d’instruments».

Verrons-nous un jour l’une de ces technologies sur Terre? C’est difficile à dire pour le moment, mais Twu note que la NASA est célèbre pour ses retombées.

«À maintes reprises, nous avons vu que la technologie développée pour les missions de la NASA – beaucoup d’entre elles pour les missions spatiales – finit par avoir des applications terrestres ici sur Terre», a-t-il déclaré. «Tout développement technologique peut avoir des pollinisations croisées et les progrès dans un domaine se traduisent inévitablement par des progrès dans d’autres.

Mise à jour, 18 février 2021, 15 h 58 HE: Cette pièce a été mise à jour pour inclure que Persévérance a maintenant atterri sur Mars.

